Šok za Merecdes: Dobit gotovo prepolovljena u 2025.

Za fiskalnu godinu 2026., Mercedes očekuje da će prihodi grupe biti na istoj razini kao i prethodne godine, dok se očekuje da će operativna dobit biti znatno veća. Srednjoročno, odjel osobnih automobila ponovno predviđa prodaju od oko dva milijuna vozila. Očekuje se da će ovaj rast biti podržan i povećanjem od više od 15 posto u vrhunskom segmentu, koji uključuje modele poput S-klase i G-klase.