BMW povlači 575 tisuća vozila u cijelom svijetu! Pogledajte popis modela

Ovo se odnosi na releje startera proizvedene između srpnja 2020. i srpnja 2022., ali su možda ugrađeni kasnije. Jako trošenje solenoida startera tijekom ciklusa paljenja može uzrokovati teško paljenje vozila ili ga uopće ne pokreće, a u rijetkim slučajevima i kratki spoj te pregrijavanje što može dovesti do požara. BMW zamjenjuje motor startera, a u nekim slučajevima i akumulator u popravku koji može trajati i do 2 sata. Njemačke novine Bild Zeitung prve su izvijestile o povlačenju, piše Revija HAK.