Zašto se psi vrte ukrug prije nego što legnu

Mnogo prije pripitomljavanja, psi u divljini su morali stvoriti sigurno i udobno mjesto za odmor. Vrtnjom u krug mogli su napraviti improvizirani krevet u travi, lišću ili snijegu. Ovaj ritual im je također omogućavao da provjere ima li zmija, insekata ili drugih opasnosti koje vrebaju u grmlju. Čak i danas, iako većina pasa drijema na udobnim krevetima, i dalje ovo prakticiraju.