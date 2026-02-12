Zašto se psi vrte ukrug prije nego što legnu

Jedna od najčešćih navika pasa jeste ta da se vrte ukrug nekoliko puta prije nego što se konačno sklupčaju i zaspu. Jeste li se ikada zapitali zašto to rade?
Iako može izgledati zabavno ili rutinski, ova navika može otkriti mnogo o psećim instinktima, udobnosti pa čak i zdravlju. U nekim slučajevima, ovo ponašanje može signalizirati i skrivene zdravstvene probleme, naročito kod starijih kućnih ljubimaca, navodi Stevenson Village Veterinary Hospital.
Mnogo prije pripitomljavanja, psi u divljini su morali stvoriti sigurno i udobno mjesto za odmor. Vrtnjom u krug mogli su napraviti improvizirani krevet u travi, lišću ili snijegu. Ovaj ritual im je također omogućavao da provjere ima li zmija, insekata ili drugih opasnosti koje vrebaju u grmlju. Čak i danas, iako većina pasa drijema na udobnim krevetima, i dalje ovo prakticiraju.
Prilagođavanje prostora i tehnika samoumirivanja
Osim instinkta, vrćenje ukrug pomaže psima da prilagode prostor svojim potrebama za udobnošću. Slično kao što ljudi tresu jastuk, psi se vrte ukrug kako bi zagladili pokrivače ili stvorili udoban kutak za spavanje. To im također može pomoći u regulaciji tjelesne temperature.
Ono služi i kao tehnika samoumirivanja. Kada se psi pripremaju za odmor, ovaj ponavljajući pokret može smiriti njihov živčani sustav, pomažući im da lakše utonu u san. Signalizira tijelu i mozgu da je vrijeme za opuštanje.
Iako je kruženje često bezopasno, ponekad može ukazivati na neka medicinska stanja. Često, pretjerano ili frenetično kruženje može ukazivati na probleme koji nadilaze instinkt. Posebno je važno obratiti pažnju kada se stariji psi počnu ovako ponašati, piše Klix.
Pripazite na starije pse
Kako psi stare, njihova tijela i mozgovi prolaze kroz značajne promjene. Neurološki problemi, poput kognitivne disfunkcije kod pasa (slično demenciji kod ljudi), tumora mozga ili vestibularne bolesti mogu uzrokovati dezorijentirano vrćenje prije ležanja.
Za razliku od namjernog okretanja mladog, zdravog psa, ova vrsta kruženja može izgledati besciljno ili pretjerano. U ovim slučajevima, ponašanje je više od pukog nagona prije spavanja. To je znak za uzbunu i trebate se obratiti veterinaru.
