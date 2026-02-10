Mehaničarka otkriva: Ovo su znakovi da vas varaju i naplaćuju popravak auta kao suho zlato

Mehaničarka Madison Godfrey u blogu Money objašnjava zašto nije primjereno cjenkati se oko popravaka i kako izbjeći preplaćivanje usluga.
Madison kaže da biste uvijek trebali tražiti ponude od različitih servisa ako popravak ne ide preko osiguranja. Ne biste trebali otići samo na jedno mjesto zato što ga je preporučio prijatelj prijatelja. Prikupite ponude od neovisnih radionica i lokalnih ovlaštenih servisa proizvođača te provjerite što je uključeno, a što nije, koji su troškovi fiksni, a koji se mogu promijeniti. Odvojite vrijeme kako biste donijeli informiranu odluku – to vam može uštedjeti puno novca, piše skynews.
Kako biste bili sigurni da vas ne varaju, tražite detaljan troškovnik kako biste vidjeli na što odlazi vaš novac. Ne morate biti stručnjak da biste usporedili ponude i uočili razlike u tome što je uključeno, a što nije, i po kojoj cijeni.
Mehaničarka dodaje i da biste se trebali zabrinuti ako su vam automobil parkirali tako da ne možete hodati oko njega. Provjerite ga na dobrom svjetlu i po suhom vremenu, jer kiša stvara odbljesak koji skriva nedostatke. Poštena radionica rado će vam omogućiti detaljan pregled i objasniti sve što je učinjeno. Morate vjerovati svojoj prosudbi, ako vam se čini da vam pokušavaju prodati nešto nepotrebno, govore svisoka ili izbjegavaju dati jasne informacije, potražite drugo mjesto.
"Ekonomska kriza značajno je utjecala na to kako vozači održavaju svoja vozila. Primjećujemo smanjenje broja ljudi koji dolaze na redovite servise i manje, kozmetičke popravke jer žele uštedjeti. Mnogi su smanjili premije osiguranja povećanjem franšize, no to znači da si ne mogu priuštiti prijavu štete u slučaju manjeg sudara", dodaje mehaničarka.
Kaže i kako ljudi često ne shvaćaju koliko košta popravak one male ogrebotine nastale zbog preuskog skretanja na višekatnom parkiralištu.
"Dok neki manji popravci mogu koštati nekoliko stotina eura, prosječni račun za popravak iznosi oko 2.350 eura. Mi ne "popravimo" ogrebotinu s malo boje koju imamo pri ruci. Nakon što se isprave sva udubljenja ili deformirana područja, provodimo mnogo vremena pripremajući cijelu površinu kako bi se boja nanijela glatko, a boja mora biti precizno usklađena s ostatkom vozila kako se oštećenje nikad ne bi primijetilo", rekla je mehaničarka.
