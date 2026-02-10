Mehaničarka otkriva: Ovo su znakovi da vas varaju i naplaćuju popravak auta kao suho zlato

Madison kaže da biste uvijek trebali tražiti ponude od različitih servisa ako popravak ne ide preko osiguranja. Ne biste trebali otići samo na jedno mjesto zato što ga je preporučio prijatelj prijatelja. Prikupite ponude od neovisnih radionica i lokalnih ovlaštenih servisa proizvođača te provjerite što je uključeno, a što nije, koji su troškovi fiksni, a koji se mogu promijeniti. Odvojite vrijeme kako biste donijeli informiranu odluku – to vam može uštedjeti puno novca, piše skynews.