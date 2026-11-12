"ispunila svrhu"
Proizvodnja stala na 71 vozilu: "Rimac Nevera je mrtva"
Jedan od najpoznatijih hrvatskih automobilskih projekata stigao je do kraja svojeg proizvodnog puta. Električni hiperautomobil Rimac Nevera odlazi u povijest nakon ukupno 71 proizvedenog primjerka, objavio je specijalizirani portal Motor1, pozivajući se na izvješće njemačkog magazina Auto Motor und Sport.
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"Rimac Nevera je mrtva", objavio je portal.
Iako je prilikom predstavljanja koncepta C_Two 2018. godine najavljivana proizvodnja 150 automobila, konačna brojka znatno je manja. Mate Rimac potvrdio je da je proizveden 51 primjerak standardne Nevere i 20 automobila snažnije izvedbe Nevera R.
Proizvodnja posljednjih deset primjeraka još je u tijeku, a njihova isporuka kupcima očekuje se do kraja godine.
Rimac se na društvenim mrežama osvrnuo na završetak proizvodnje, ocijenivši da je Nevera ispunila svoju svrhu i imala ključnu ulogu u razvoju kompanije.
"To je najprodavaniji električni hiperautomobil na svijetu. Bez njega danas ne bi bilo Tourbillona, ne bi bilo ni ove tvornice. Ispunio je svoju svrhu", poručio je Rimac, zahvalivši vlasnicima koji su bili dio projekta.
Više od 2000 konjskih snaga
Serijska Nevera predstavljena je 2021. godine, a pokreću je četiri elektromotora ukupne snage 1914 konjskih snaga. Može postići brzinu od oko 415 kilometara na sat, dok joj za ubrzanje od nule do 97 km/h treba svega 1,85 sekundi.
Još impresivnije performanse ima Nevera R, koja razvija 2107 konjskih snaga. Do 97 km/h stiže za 1,74 sekunde, a do 300 km/h za 8,66 sekundi.
Fokus na Bugatti Tourbillon i nove projekte
Nakon završetka proizvodnje Nevere, Rimac Grupa svoje će resurse usmjeriti na razvoj i proizvodnju novog Bugattijeva hiperautomobila Tourbillon. Riječ je o modelu nastalom u okviru zajedničke kompanije Bugatti Rimac, osnovane 2021. godine.
Tourbillon kombinira tri elektromotora i atmosferski 8,3-litreni V16 motor, a ukupna snaga sustava iznosi 1800 konjskih snaga.
Osim razvoja hiperautomobila, Rimac Grupa nastavlja poslovanje kroz Rimac Technology, odjel specijaliziran za razvoj komponenti za električna vozila, kao i projekt autonomnog robotaksija Verne.
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