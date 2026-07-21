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"čudo"

VIDEO / Rimac provozao Willa Smitha u Neveri: "Nikada u životu nisam doživio ništa slično ovome"

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N1 Info
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21. srp. 2026. 21:05
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rimacsmith
Screenshot/Instagram

Hollywoodska zvijezda Will Smith stigao je danas u Hrvatsku kako bi se provozao u jednom od najbržih električnih automobila na svijetu - Rimcu Neveri.

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Za volanom je sjedio Mate Rimac, a u videu kojeg je objavio Smith je rekao: "Ovo je Mate, čovjek koji je dizajnirao i izradio ovo čudo od 2000 konja".

Nakon vožnje Smith je, izlazeći iz automobila, poručio: "Nikada u životu nisam doživio ništa slično ovome".

Pogledajte video:

Teme
mate rimac rimac nevera will smith

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