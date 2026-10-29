KRAĐA U KAMPUSU
VIDEO / "Lik je samo ušao i odvezao se": Rimac otkrio kako mu je ukraden Bugatti vrijedan tri milijuna eura
Mate Rimac oglasio se nakon što mu je iz kruga Rimac Kampusa u Svetoj Nedelji ukraden Bugatti Chiron vrijedan oko tri milijuna eura, otkrivši kako je došlo do krađe, kako je automobil pronađen u Austriji te zašto godinama ostavlja ključeve u svojim vozilima.
Rimac je na društvenim mrežama objavio snimku pokraj automobila i pojasnio što se dogodilo. Bugatti je u međuvremenu vraćen vlasniku, a 36-godišnji hrvatski državljanin osumnjičen za krađu uhićen je u Austriji i priznao je nedjelo.
"Priča o tome da je moj Chiron ukraden brzo se proširila medijima. Svi su me zvali i pitali je li to istina. Da, istina je. U međuvremenu je auto vraćen, ali evo kako je tekla priča", rekao je Rimac.
Objasnio je da se u Hrvatskoj osjeća sigurno, zbog čega je razvio naviku ostavljanja ključeva u automobilima, uključujući Chiron i Neveru.
"Živimo u Hrvatskoj koja je super, super sigurna, što je čudno naročito onima koji žive u SAD-u. Ponosan sam na to što je Hrvatska sigurna, pa sam opušten do te mjere da gotovo uvijek ostavljam ključeve u autima, pa i u Chironu, Neveri, svim drugim autima. Činim to godinama i nikad se ništa nije dogodilo, sve do sad", kazao je, dodajući da to više neće raditi.
Razlog takvoj navici, objasnio je, leži u svakodnevnom funkcioniranju tvornice, gdje zaposlenici ponekad trebaju koristiti njegove automobile za testiranje ili ih premjestiti.
"Sve se dogodilo u tvornici, gdje zaposlenici trebaju moj auto, žele ga testirati ili ga trebaju pomaknuti, pa sam, umjesto da me traže po sastancima, ostavljao ključeve u autu. Sve je bilo ok, dosad", rekao je.
Auto odvezao bez ikakvih prepreka: "Lik je samo ušao..."
Rimac je istaknuo da njegov Kampus nema ograde ni strogo osiguranje, zbog čega u početku nije bilo jednostavno ni primijetiti da je automobil nestao.
"Lik je samo ušao i odvezao se. Mi to ne bismo ni skužili, jer auto koriste moji prijatelji i kolege iz kompanije. Većinu vremena ni ne znam gdje mi je auto", ispričao je.
Sumnju je pobudila informacija da je nepoznata osoba viđena za upravljačem Chirona. Vijest se ubrzo proširila među zaposlenicima i suradnicima, koji su počeli provjeravati gdje je automobil.
Podaci o kretanju pomogli policiji
Čim je shvatio da je riječ o krađi, Rimac je kontaktirao policiju. U potrazi je pomogla i tehnologija automobila, koji šalje telemetrijske podatke na poslužitelj.
"Vidio sam da se auto kreće prema Sloveniji. Prijatelji su ostali s policijom, a ja sam ušao u svoj 911 koji je bio pun goriva. Očekivao sam da će zatvoriti granični prijelaz, jer je kradljivac imao sat vremena fore. No, on je došao sve do Austrije", rekao je.
Prema njegovim riječima, očekivalo se da će osumnjičeni biti zaustavljen kada ostane bez goriva. Ipak, vjeruje da je na benzinskoj postaji natočio samo dio spremnika i nastavio vožnju.
Pritom je važnu ulogu imao i jedan austrijski policajac koji je bio član njihove grupne komunikacije te je raspolagao informacijama o ukradenom automobilu.
"Sva sreća, jedan od austrijskih policajaca je bio u našem grupnom chatu, pa je imao sve informacije i uhvatili su ga", kazao je Rimac.
Osumnjičeni mu rekao da je došao tražiti posao
Rimac je otkrio i što je doznao o muškarcu koji je odvezao automobil. Prema njegovim riječima, osumnjičeni je došao u kompaniju tražiti posao, no potom je uočio priliku za krađu.
"U međuvremenu sam doznao da je kradljivac automobila iz Hrvatske, da je imao problematičnu prošlost", rekao je Rimac.
Dodao je da je očekivao kako će nakon zaustavljanja automobila jednostavno preuzeti vozilo i odvesti osumnjičenog kući. Međutim, zbog vrijednosti Chirona na mjestu događaja nalazilo se deset policijskih vozila i dvadesetak policajaca, a Rimac je morao potvrditi da je vlasnik automobila.
U policijskoj postaji razgovarao je s osumnjičenim, koji mu je objasnio zašto je uzeo automobil.
"Rekao mi je da je došao tražiti posao u kompaniji, ali je vidio auto s ključevima u kabini, da to je moja krivica, i uzeo je auto i provozao se. Htio je otići u Njemačku", ispričao je.
Rimac je poručio da osumnjičenog neće privatno tužiti, ali je istaknuo da će zbog velike vrijednosti vozila slučaj ipak biti predmet kaznenog progona.
"Samim time što je za to ukrao Bugatti mi govori da čovjek ima problema. Neću ga tužiti, ali s obzirom na to da auto vrijedi nekoliko milijuna eura, naše pravosuđe će ga goniti", rekao je.
Na kraju je otkrio da je automobil tijekom potjere pretrpio određena oštećenja. Zahvalio je policiji na pomoći, a svima koji bi mogli pomisliti na sličan potez uputio je upozorenje.
"U svakom slučaju, nemojte pokušavati ukrasti auto. Više nema ključeva u njemu, a ionako ne možete ništa s njim bez nas", zaključio je Rimac.
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