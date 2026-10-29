VIDEO / "Lik je samo ušao i odvezao se": Rimac otkrio kako mu je ukraden Bugatti vrijedan tri milijuna eura

"Živimo u Hrvatskoj koja je super, super sigurna, što je čudno naročito onima koji žive u SAD-u. Ponosan sam na to što je Hrvatska sigurna, pa sam opušten do te mjere da gotovo uvijek ostavljam ključeve u autima, pa i u Chironu, Neveri, svim drugim autima. Činim to godinama i nikad se ništa nije dogodilo, sve do sad", kazao je, dodajući da to više neće raditi.