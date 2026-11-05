GLEDANJE KROZ PRSTE
Nijemci traže nula promila za sve vozače, ali za jednu skupinu predlažu blaža pravila
Njemačko udruženje za tehnički pregled i sigurnost u prometu (TÜV) zagovara uvođenje nulte tolerancije na alkohol za sve vozače motornih vozila, a istraživanje pokazuje da takav prijedlog podržava većina njemačkih građana.
Prema rezultatima istraživanja TÜV Mobility Studie 2026, čak 71 posto Nijemaca podržava potpunu zabranu alkohola za vozače automobila. Kada je riječ o motociklima, skuterima, mopedima i motornim biciklima, potpora iznosi 74 posto, dok se za električne romobile zalaže 67 posto ispitanika, prenosi njemački Press portal.
Stroža pravila podržava i većina kada je riječ o biciklistima. Nultu toleranciju na alkohol za njih zagovara 54 posto ispitanih. Gotovo polovica sudionika istraživanja, odnosno 49 posto, smatra da zabrana alkohola treba vrijediti za sve navedene vrste prijevoznih sredstava. S druge strane, 18 posto ispitanika u potpunosti odbacuje takav prijedlog.
Istraživanje je za TÜV-Verband provela agencija Forsa, a u njemu je sudjelovalo 2504 osoba starijih od 18 godina.
Žene i stariji češće podržavaju nultu toleranciju
Rezultati pokazuju i razlike u stavovima muškaraca i žena. Potpunu zabranu alkohola za vozače automobila podržava 78 posto žena, u usporedbi sa 63 posto muškaraca.
Kada je riječ o svim vrstama vozila, nultu toleranciju zagovara 57 posto žena i 40 posto muškaraca. Muškarci također dvostruko češće od žena odbacuju takav prijedlog – 24 posto njih protivi se potpunoj zabrani, u usporedbi s 12 posto žena.
Razlike su još izraženije među dobnim skupinama. Potpunu zabranu alkohola za sve vrste vozila podržava 31 posto ispitanika u dobi od 18 do 29 godina, 47 posto onih između 30 i 44 godine te 48 posto građana u dobi od 45 do 59 godina. Među starijima od 60 godina potpora raste na 59 posto.
TÜV upozorava na opasnost i malih količina alkohola
Gotovo svi sudionici istraživanja svjesni su opasnosti vožnje pod utjecajem alkohola. Njih 86 posto smatra je vrlo opasnom, a dodatnih 12 posto ocjenjuje je prilično opasnom.
Iz TÜV-a upozoravaju da i male količine alkohola mogu znatno povećati rizik od prometnih nesreća. Prema podacima Europskog opservatorija za sigurnost cestovnog prometa (ERSO), rizik sudjelovanja u prometnoj nesreći sa smrtnim ishodom pri koncentraciji od 0,3 promila gotovo je dvostruko veći nego kod potpuno trijeznih vozača. Pri 0,5 promila ukupni rizik od prometne nesreće povećava se 1,4 puta.
"Alkohol narušava upravo one sposobnosti koje su nužne za sigurnu vožnju: jasan vid, koncentraciju i brze reakcije", rekla je Fani Zaneta, stručnjakinja za vozačke dozvole, sposobnost upravljanja vozilima i sigurnost prometa u TÜV-u.
"Zato za sve koji upravljaju motornim vozilima mora vrijediti granica od nula promila. Alkohol se mora ukloniti iz cestovnog prometa", poručila je.
Traže spuštanje granice alkoholiziranosti za bicikliste na 1,1 promil
U Njemačkoj vozači motornih vozila trenutačno smiju imati do 0,5 promila alkohola u krvi. Nulta tolerancija vrijedi za vozače početnike tijekom probnog razdoblja i mlađe od 21 godine. Ako vozač pokazuje znakove nesposobnosti za upravljanje vozilom zbog alkohola, kazneno djelo može počiniti već pri 0,3 promila.
Granica apsolutne nesposobnosti za vožnju automobila iznosi 1,1 promil, dok se za bicikliste ona trenutačno postavlja na 1,6 promila.
TÜV smatra da je i ta granica za bicikliste previsoka te predlaže njezino spuštanje na 1,1 promil, kao i uvođenje posebne novčane kazne za bicikliste koji voze pod utjecajem alkohola.
"1,6 promila znači ozbiljnu alkoholiziranost. Osoba koja je toliko popila više ne može sigurno upravljati nijednim vozilom, pa ni biciklom. Činjenica da zakon biciklistima u tom pogledu ostavlja toliko prostora nije u skladu s rizikom", upozorila je Zaneta.
Iz TÜV-a dodatno predlažu da se medicinsko-psihološki pregled (MPU), kojim se provjerava sposobnost osobe za sudjelovanje u prometu, obvezno određuje već pri 1,1 promil alkohola, umjesto kao dosad u pravilu pri 1,6 promila. Cilj je spriječiti ponavljanje vožnje pod utjecajem alkohola.
Istraživanje je provedeno od 19. ožujka do 10. travnja 2026. godine, na reprezentativnom uzorku od 2504 osobe starije od 18 godina.
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