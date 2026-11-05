Nijemci traže nula promila za sve vozače, ali za jednu skupinu predlažu blaža pravila

Razlike su još izraženije među dobnim skupinama. Potpunu zabranu alkohola za sve vrste vozila podržava 31 posto ispitanika u dobi od 18 do 29 godina, 47 posto onih između 30 i 44 godine te 48 posto građana u dobi od 45 do 59 godina. Među starijima od 60 godina potpora raste na 59 posto.