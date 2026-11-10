HIT IZ SUSJEDSTVA
Renaultov mališan iz Slovenije na vrhu francuskog tržišta
Električni Renault Twingo, koji se proizvodi u slovenskom Novom Mestu, u listopadu je postao najprodavaniji električni automobil u Francuskoj. Mali gradski automobil nadmašio je Renault 5, dok je Teslin Model Y, koji je mjesec ranije predvodio ljestvicu, zabilježio velik pad prodaje.
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Prema podacima tvrtke AAA Data, koje prenosi francuski portal Auto Plus, tijekom listopada u Francuskoj je registrirano 4747 električnih Twinga. Time je ovaj model zauzeo prvo mjesto među električnim automobilima, ispred Renaulta 5, koji je zabilježio 4666 registracija.
Razlika između dva modela iznosila je samo 81 automobil, a Renault je ukupno imao čak četiri modela među deset najprodavanijih električnih automobila.
Twingo je ostvario zapažen rezultat i na ukupnom tržištu automobila. Kada se uračunaju sve vrste pogona, zauzeo je četvrto mjesto među najprodavanijim automobilima u Francuskoj tijekom listopada.
Proizvodi se u susjednoj Sloveniji
Za Sloveniju je ovaj rezultat posebno važan jer se električni Twingo proizvodi u Renaultovoj tvornici u Novom Mestu, u kojoj se proizvodila i prethodna generacija ovog popularnog gradskog automobila.
Jedan od glavnih razloga njegove popularnosti mogla bi biti cijena. Na francuskom tržištu električni Twingo dostupan je po početnoj cijeni od 19.490 eura, bez državnih poticaja, što ga svrstava među rijetke nove električne automobile čija je cijena niža od 20.000 eura.
Razvoj novog modela započeo je u jesen 2023. godine, a Renault ga je u relativno kratkom vremenu uspio dovesti na tržište.
Tesla zabilježila velik pad
Dok Renault bilježi dobre rezultate, Tesla je u listopadu imala znatno slabiji mjesec. Model Y, koji je u rujnu bio najprodavaniji električni automobil u Francuskoj s 8183 registracije, u listopadu je pao na osmo mjesto sa samo 1748 registriranih primjeraka.
To predstavlja pad od gotovo 79 posto u odnosu na prethodni mjesec. Ipak, Tesla Model Y i dalje drži prvo mjesto po broju registracija od početka godine, s gotovo 39.600 automobila, ispred Renaulta 5.
Francuski proizvođači dominirali su listopadskom ljestvicom. Među deset najprodavanijih električnih automobila čak osam modela dolazi iz Renaulta, Peugeota i Citroëna.
Električni automobili sve popularniji
Prodaja električnih automobila u Francuskoj snažno raste. U listopadu ih je registrirano 61.958, što čini oko 41 posto ukupnog tržišta novih automobila. U istom mjesecu prošle godine njihov je udio iznosio 24 posto.
Istodobno je broj registracija automobila s benzinskim motorima pao za 44 posto, a dizelskih za 65 posto.
Rastu popularnosti električnih automobila pridonose visoke cijene goriva, a posebno dobre rezultate postižu manji i pristupačniji gradski modeli.
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