Dobitnica Nobela za književnost: "Ludo je, mislim da su svi ludi"

Stalna tajnica Švedske akademije Ingrid Carlberg, koja joj je telefonski priopćila vijest, otkrila je da je Anne Carson u tom trenutku bila u šetnji i „slušala vjetar“. „Nismo imale puno vremena za razgovor. Zatečena je nespremna, ali bila je iznimno sretna. Čula sam joj to u glasu“, kazala je Carlberg na konferenciji za novinare u Stockholmu.