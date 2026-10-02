"vlast me odlučila kazniti"
Jergović: "Ministrica je prekrižila moju knjigu s liste za stimulacije i dodala nekog drugog"
Književnik i novinar Miljenko Jergović ustvrdio je na svom Facebook profilu da je ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek s popisa od 30 knjiga, koje su trebale dobiti državnu stimulaciju od 2000 eura, maknula njegov knjigu "Rat" te na nju uvrstila neku drugu.
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Naveo je da se knjiga "Rat" našla među trideset knjiga objavljenih u protekle dvije godine, koje će dobiti stimulaciju od 2000 eura jer su od značaja za hrvatsku kulturu i književnost.
"Nakon toga ministrica kulture Republike Hrvatske gospođa Nina Obuljen Koržinek s liste odabranih prekrižila je moje ime i knjigu, te dopisala nekog drugog. Ovo sam obilaznim putem doznao, premda je ministričino diskrecijsko pravo prepravljanja odluka vlastitih komisija osigurano tajnom, skoro kao u vatikanskoj Kuriji. Ali izvor je ovaj put pouzdan kao smrt", napisao je Jergović.
Dodaje da je knjigu "Rat" prijavio i prošle godine, ali nije prošla na popis.
"Nakon što je prošloga kolovoza trajno nepoznat netko po neboderu u kojem živim napisao prijeteći grafit, a ja sam se na to pobunio, umjesto da kao pokoran građanin četkicom za zube sam brišem ono što je napisano, vlast me je, preko Ministarstva kulture, odlučila kazniti time da mene i moje knjige učini beznačajnim za hrvatsku kulturu i književnost", ustvrdio je Jergović i dodao da bi s iznosom od stimulacije povratio dio poreza koji plaća državi na dvije međunarodne nagrade koje je dobio u ovoj godini.
"Prijavljivat ću se na sve dostupne mi natječaje Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, te konkurirati za sve državne nagrade, i na ovom mjestu objavljivati odbijenice", zaključio je.
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