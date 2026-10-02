Jergović: "Ministrica je prekrižila moju knjigu s liste za stimulacije i dodala nekog drugog"

"Nakon što je prošloga kolovoza trajno nepoznat netko po neboderu u kojem živim napisao prijeteći grafit, a ja sam se na to pobunio, umjesto da kao pokoran građanin četkicom za zube sam brišem ono što je napisano, vlast me je, preko Ministarstva kulture, odlučila kazniti time da mene i moje knjige učini beznačajnim za hrvatsku kulturu i književnost", ustvrdio je Jergović i dodao da bi s iznosom od stimulacije povratio dio poreza koji plaća državi na dvije međunarodne nagrade koje je dobio u ovoj godini.