„Nakon dugo vremena počela je vjerovati u ono što je znala, a to je da se ovo nikada neće poništiti. Pa je počela pregovarati. Samo na trenutak. Razumijem da se neće vratiti, ali treba mi da sve stane samo na sekundu… Ono što mi treba jest samo trenutak u kojem ovo nije sve što postoji. To je sve što tražim. Da u glavi imam bilo što drugo, ili ništa. Sve što tražim jest da mi dopustite da ponovno dobijem samo jednu jedinu minutu u kojoj on nije mrtav.“