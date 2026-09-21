i autor živio poput pustolova
FOTO / Kultni "Otok s blagom" dobio novo izdanje: Svaka stranica krije novo iznenađenje
Jedan od najpoznatijih pustolovnih romana svih vremena, „Otok s blagom“ Roberta Louisa Stevensona, dobio je novo, posebno izdanje koje bi moglo oduševiti i nove i stare ljubitelje gusarskih pustolovina.
Roman je ovih dana objavljen u kolekciji MinaLima Classics u izdanju Školske knjige, u novom prijevodu Marka Marasa. Posebnost izdanja su raskošne interaktivne ilustracije u 3D formatu koje čitanje pretvaraju u svojevrsnu potragu za blagom.
Čitatelji tako na stranicama mogu pronaći skrivenu gusarsku zastavu, preklopnu kartu Otoka s blagom, kormilo Hispaniole i druge interaktivne detalje povezane s pričom.
Roman koji je promijenio sliku o gusarima
Stevensonov roman prvi je put objavljen u cijelosti 1883. godine, nakon što je prethodno izlazio u nastavcima. U više od stoljeća postao je jedno od temeljnih djela pustolovne književnosti, ali i snažno utjecao na način na koji danas zamišljamo gusare.
Karta s velikim slovom X, zakopano blago, papiga na ramenu, drvena noga, „crna točka“ i karizmatični gusar Dugi John Silver samo su neki od motiva koji su zahvaljujući romanu postali dio popularne kulture.
U središtu priče je mladi Jim Hawkins koji slučajno dolazi do karte koja vodi do skrivenog blaga. Na putovanje brodom Hispaniola kreće u društvu kapetana Alexandra Smolletta i drugih likova, među kojima je i legendarni Dugi John Silver.
Ispod pustolovine krije se priča o odrastanju
Iako ga mnogi pamte prvenstveno kao uzbudljivu priču o gusarima i potrazi za zlatom, „Otok s blagom“ nudi puno više.
Jim Hawkins tijekom putovanja izlazi iz sigurnosti obiteljskog doma i ulazi u svijet odraslih u kojemu stvari nisu uvijek jednostavno podijeljene na dobro i zlo. Suočava se s pohlepom, izdajom, opasnošću i teškim odlukama te postupno sazrijeva.
Posebno je zanimljiv lik Dugog Johna Silvera. On je lukav i nepredvidiv gusar, vođa pobunjenika i čovjek spreman na izdaju, ali istodobno karizmatičan i sposoban pokazati neočekivanu naklonost prema Jimu. Upravo ta složenost jedan je od razloga zbog kojih je Silver ostao jedan od najpoznatijih likova pustolovne književnosti.
Sedma knjiga iz serije MinaLima Classics
„Otok s blagom“ sedmi je naslov u seriji MinaLima Classics. U dosadašnjoj kolekciji objavljeni su, među ostalim, „Snjeguljica i druge bajke“ braće Grimm, „Knjiga o džungli“ Rudyarda Kiplinga, „Frankenstein ili moderni Prometej“ Mary Shelley, „Alisa u Zemlji čudesa“ Lewisa Carrolla, „Mala sirena i druge bajke“ Hansa Christiana Andersena te „Čarobnjak iz Oza“ Lymana Franka Bauma.
Iza vizualnog koncepta stoji dizajnerski dvojac MinaLima, poznat po radu na vizualnom identitetu filmova o Harryju Potteru. Njihov pristup klasičnim djelima kombinira tradicionalno čitanje s interaktivnim elementima koji čitatelja dodatno uvlače u svijet priče.
Stevenson je i sam živio poput pustolova
Pustolovni duh nije bio stran ni samom Stevensonu. Pisac je tijekom života mnogo putovao, proputovao Europu i Sjedinjene Američke Države, preplovio Atlantik, a kasnije se s obitelji zaputio prema južnom Pacifiku.
Na kraju se nastanio na Samoi, gdje je proveo posljednje godine života. Samoanci su mu nadjenuli nadimak Tusitala, što znači „onaj koji priča priče“.
Upravo je pripovijedanje možda i najbolji opis njegova književnog opusa. „Otok s blagom“ već više od 140 godina poziva čitatelje da zajedno s Jimom Hawkinsom krenu na Hispaniolu, slijede kartu i otkriju svijet u kojemu se pustolovina, opasnost, izdaja i potraga za blagom susreću na gotovo svakoj stranici.
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