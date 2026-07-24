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simbol istraživanja i izazova

Zašto svako dugo putovanje danas nazivamo "odisejom"? Značenje riječi se promijenilo kroz stoljeća

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24. srp. 2026. 19:15
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Ilustracija: Hector John Periquin on Unsplash

Kad danas kažemo da je nešto bila "prava odiseja", najčešće mislimo na dugo, neizvjesno i uzbudljivo putovanje puno prepreka. No izvorno značenje riječi bilo je znatno mračnije.

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Pojam potječe iz Homerove "Odiseje", starogrčkog epa koji prati Odiseja, kralja Itake. Nakon deset godina provedenih u Trojanskom ratu, još desetljeće pokušava vratiti se kući, iako bi put od Troje do Itake u tadašnjim uvjetima plovidbe trajao tek tjedan ili dva. Razlog njegova dugog lutanja nisu tehnička ograničenja, nego niz prepreka – od srdžbe bogova i prirodnih nepogoda do ljudskih pogrešaka.

Sculptor and ceramicist Haralambos Goumas works on a terracotta bust of the ancient Greek poet Homer. (AP Photo/Petros Giannakouris)
AP Photo/Petros Giannakouris

Na tom putu Odisej i njegovi ljudi prolaze kroz niz iskušenja. Susreću Kiklopa, Sirene, Scilu i Haribdu, njegove suputnike čarobnica Kirka pretvara u svinje, silazi u podzemni svijet, a nimfa Kalipso godinama ga drži zatočenim. Do kraja epa svi njegovi ljudi ginu, a Odisej se tek nakon dvadeset godina vraća kući.

Ipak, riječ "odiseja" danas ima mnogo pozitivnije značenje. Umjesto patnje i očaja, često priziva avanturu, istraživanje i uzbudljivo putovanje. Zato se koristi u nazivima poput NASA-ine misije Mars Odyssey, kreativnog natjecanja Odyssey of the Mind, pa čak i monovolumena Honda Odyssey, koji se reklamirao kao automobil za ljude koji "nisu tipični vozači monovolumena". Bivši direktor Applea John Sculley svoju je autobiografiju također nazvao "Odyssey", piše CNN.

Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Tom Holland, Anne Hathaway, Matt Damon, Charlize Theron, and Zendaya. (Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP)
AP Photo/Scott A Garfitt

Prema lingvistu i bivšem uredniku rječnika Johnu Kellyju, razvoj same riječi bio je vrlo jednostavan. Engleski "odyssey" potječe od latinskog Odyssea, odnosno grčkog Odusseia, što doslovno znači "priča o Odiseju". Samo ime Odisej nema sasvim jasno podrijetlo, iako se u samom epu tumači kao "onaj kojeg mrze bogovi i ljudi".

U engleskom jeziku riječ se stoljećima koristila isključivo kao naziv Homerova epa. Tek krajem 19. stoljeća počela je označavati svako dugo i neizvjesno putovanje, bilo stvarno ili metaforičko. Jedan od prvih koji ju je tako upotrijebio bio je škotski pisac Robert Louis Stevenson u romanu "Kidnapped", nakon čega se izraz brzo udomaćio u svakodnevnom jeziku.

David Elmer, profesor grčke književnosti na Harvardu, smatra da je zajedničko svim značenjima riječi upravo duljina i složenost putovanja, a ne osjećaji osobe koja putuje. Slično razmišlja i klasični filolog Alexander Forte sa Sveučilišta New York, koji ističe da je odiseja prije svega putovanje vrijedno prepričavanja – ono koje obilježavaju neočekivani obrati i velike prepreke koje je putnik ipak uspio nadvladati.

Stručnjaci podsjećaju da je središnja tema Homerova epa zapravo nostos – starogrčki pojam za povratak kući. No, iako Odisej neprestano govori da želi stići na Itaku, brojni književni kritičari smatraju da ga pokreće i znatiželja te želja za pustolovinom.

Profesorica Sheila Murnaghan sa Sveučilišta u Pennsylvaniji ističe da Odisej često svjesno bira istraživanje umjesto najbržeg puta kući. Primjerice, umjesto da s otoka Kiklopa uzme hranu i odmah otplovi, ostaje kako bi upoznao njegova stanovnika. Na otoku čarobnice Kirke provodi čak godinu dana, a upravo ga njegovi ljudi moraju nagovarati da nastavi putovanje.

Zbog toga mnogi smatraju da je Odisej mnogo više od čovjeka koji očajnički želi stići kući – on je simbol osobe koju pokreće želja za istraživanjem i novim iskustvima. Upravo je to razlog zbog kojeg riječ "odiseja" danas označava svako dugo, neizvjesno i nezaboravno putovanje, bez obzira na to je li ono ispunjeno patnjom, avanturom ili oboje.

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