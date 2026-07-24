Zašto svako dugo putovanje danas nazivamo "odisejom"? Značenje riječi se promijenilo kroz stoljeća

Pojam potječe iz Homerove "Odiseje", starogrčkog epa koji prati Odiseja, kralja Itake. Nakon deset godina provedenih u Trojanskom ratu, još desetljeće pokušava vratiti se kući, iako bi put od Troje do Itake u tadašnjim uvjetima plovidbe trajao tek tjedan ili dva. Razlog njegova dugog lutanja nisu tehnička ograničenja, nego niz prepreka – od srdžbe bogova i prirodnih nepogoda do ljudskih pogrešaka.