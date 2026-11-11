velika knjižara u puli
Poznat datum 32. Sa(n)jma knjige u Istri, evo što sve očekuje posjetitelje
Ovogodišnji 32. Sa(n)jam knjige u Istri, koji će se od 27. studenoga do 6. prosinca održati u Puli, posebnu će pozornost posvetiti čitateljima i čitateljicama, koji su nit vodilja programskog i prodajnog dijela Sajma, izvijestili su u srijedu organizatori.
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Prodajni dio s više od 30 tisuća naslova i gotovo 300 nakladnika osmišljen je kao velika knjižara, a usmjerenost Sajma prema čitateljima ogleda se i u nagradama "Libar za vajk", posvećenoj knjigama trajne vrijednosti o kojima odlučuju posjetitelji Sajma, te "dr. Ivo Borovečki" za najčitatelja ili najčitateljicu godine.
Posjetitelje kao i svake godine očekuju posebni sajamski popusti od 30 pa sve do 70 posto, a novitet je mogućnost korištenja Kulturne iskaznice za mlade.
"Uvijek u mislima imamo čitatelje kad stvaramo knjižni postav, odnosno način na koji ćemo izložiti i prikazati knjige u prodajnom dijelu Sajma. Suštinu ovakvog postava čini knjižarski zanat koji kroz izbor i kombinaciju raznolikih izdanja stvara priče u samom prostoru i na taj način čitateljima otkriva nove svjetove", navela je u priopćenju voditeljica prodaje sajma Vlatka Balinčić.
Dodala je kako će u Crvenom salonu Doma hrvatskih branitelja biti izložene knjige autora Sajma te knjige vezane uz Histrokozmos, unutar kojeg će zaseban svijet činiti štand Alternativne oaze Istre.
Posebnu važnost sajma, naveli su organizatori, čini mlada čitateljska publika kojoj su posvećeni već tradicionalni programi Hop lektira i PULikulArna reforma.
Ovogodišnja novost za mlade koji su u 2026. godini navršili 18 godina mogućnost je korištenja sredstava u iznosu od 100 eura za knjige. Poticaj se dodjeljuje u sklopu projekta Ministarstva kulture i medija Kooltura – Kulturna iskaznica, osmišljenog radi razvoja novih generacija publike u kulturi i poticanja sudjelovanja mladih.
Osamnaestogodišnjaci pravo ostvaruju putem sustava e-Građani, a Kulturnu iskaznicu mogu koristiti kroz mobilnu aplikaciju ili fizički barkod. Iskaznica će se moći aktivirati i na infopultu Sajma.
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