Prodajni dio s više od 30 tisuća naslova i gotovo 300 nakladnika osmišljen je kao velika knjižara, a usmjerenost Sajma prema čitateljima ogleda se i u nagradama "Libar za vajk", posvećenoj knjigama trajne vrijednosti o kojima odlučuju posjetitelji Sajma, te "dr. Ivo Borovečki" za najčitatelja ili najčitateljicu godine.