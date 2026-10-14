sedma umjetnost
ZFF: Filmove ovogodišnjeg izdanja povezuje tema odgovornosti
Odgovornost prema ljudima s kojima se svakodnevno susrećemo, kao i prema samome društvu, tema je koja se provlači programom ovogodišnjeg, 24. izdanja Zagreb Film Festivala (ZFF), koji će se na više zagrebačkih lokacija održati od 9. do 15. studenoga.
„Pitanje odgovornosti prema djeci, roditeljima, partnerima, ali i prema društvu u kojem živimo zajednički je nazivnik filmova ZFF-a i podsjeća nas da se na međusobnim susretima, osluškivanju i dijalogu može graditi bolja budućnost”, rekao je direktor ZFF-a Boris T. Matić u srijedu na konferenciji za novinare.
Po njegovim riječima, stotinjak odabranih filmova podsjetit će nas na univerzalne vrijednosti poput empatije, zajedništva, solidarnosti i ljubavi te potaknuti gledatelje na preispitivanje uvriježenih perspektiva i okupiti ih u zajedničkom iskustvu gledanja filmova na velikom platnu.
„Imamo puno filmova o odrastanju, o obiteljskim odnosima i generacijskim sukobima, a u glavnom programu ćemo gledati dvanaest vrlo različitih ostvarenja”, dodao je.
Među njima su redateljski debi komičara Jordana Firstmana, „Club Kid”, smješten na njujoršku underground party scenu, na Sundanceu nagrađen „Josephine” Beth de Araújo, u kojem roditelje traumatizirane djevojčice glume Channing Tatum i Gemma Chan, te crnohumorna drama „Roditeljski nadzor”, redateljski prvijenac pisca Alexa Schulmana, ujedno i švedski kandidat za Oscara.
Tu su još dvostruki laureat Berlinala „Kraljica na pučini” Lancea Hammera, s Juliette Binoche u ulozi kćeri koja skrbi za dementnu majku, dramedija „Divna nova ljubav” Marije Bäck o udanoj ženi koja je u izvanbračnoj vezi, te „U vrtu moja ruka pušta korijen” Hode Taheri i Borisa Hadžije, film o fluidnosti identiteta, seksualnosti i pripadnosti, u kojemu glavne uloge tumači sam redateljski duo.
U glavnoj konkurenciji i dva hrvatska filma
U glavnoj su konkurenciji i dva hrvatska naslova - ljetna priča s mračnim obratom „Sitni lopovi” Mate Ugrina i obiteljska drama „Danas je mama živa” Josipa Lukića.
Tu su i makedonski kandidat za Oscara, film „17” Kosare Mitić, „Dua” Blerte Basholli, za koji je ta kosovska redateljica inspiraciju crpila iz vlastitih sjećanja, igrani prvijenac „Do kraja dana” dokumentaristice Jelene Maksimović o beogradskim studentskim prosvjedima i pobjednik canneskog Tjedna kritike, „Gradiva” Marine Atlan o srednjoškolcima na ekskurziji u Pompejima i Napulju. Ta su tri filma i dio natjecateljskog programa PLUS, koji donosi ostvarenja koja daju nove perspektive na vječnu temu odrastanja.
Programska direktorica Selma Mehadžić najavila je da će ZFF otvoriti filmski klasik „Rondo” Zvonimira Berkovića, u digitalno restauriranoj verziji, a zatvoriti aktualni dobitnik Zlatne palme „Fjord” Cristiana Mungiua, njegov prvi film koji nije snimljen na rumunjskom jeziku, o bračnom paru kojemu prijeti oduzimanje djece, a koji će, napomenula je, pokrenuti rasprave na puno razina.
O dobitniku Zlatnih kolica u dugometražnoj konkurenciji odlučuje tročlani žiri - Lisa Loven Kongsli, koja je glumila u Östlundovu „Turistu” i ima ulogu u „Fjordu”, beogradski redatelj i scenarist Bojan Vuletić te zagrebačkoj publici već dobro poznat islandski filmaš Rúnar Rúnarsson.
Izvršna direktorica Lana Matić rekla je kako su za konkurenciju kratkometražnih filmova ove godine imali više od tisuću prijava, a rezultat pomne selekcije su filmovi prikazivani na svim većim festivalima, ali i neki koji su tek počeli svoj festivalski put.
U međunarodnoj kratkometražnoj konkurenciji također je 12 ostvarenja, a osam ih je u nacionalnoj kratkometražnoj konkurenciji Kockice. Osim za Zlatna kolica, filmovi u obje kratkometražne konkurencije natječu se za kandidaturu za nagradu Europske filmske akademije.
I ove su godine nezaobilazni programi „Ponovno s nama” s filmovima etabliranih redatelja koji se vraćaju s novim ostvarenjima, „Velikih 5”, koji donosi uspješnice pet najvećih europskih nacionalnih kinematografija, najmlađima je namijenjen program KinoKino, a tu je i selekcija festivalskih uspješnica za ZFF-ove Festivale pod reflektorom.
Tradicionalno će se održati i Industrija, platforma za susrete s međunarodnim i domaćim sineastima, u sklopu koje će se, najavila je Matić, održati 18 događanja, uključujući radionice, majstorske radionice i panele.
Festival će se održavati u Kaptol Boutique Cinema, Kinu Kinoteka, MSU-u i Surogatkinu KIC, kao i online na zff.hr.
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