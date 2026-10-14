ZFF: Filmove ovogodišnjeg izdanja povezuje tema odgovornosti

Tu su i makedonski kandidat za Oscara, film „17” Kosare Mitić, „Dua” Blerte Basholli, za koji je ta kosovska redateljica inspiraciju crpila iz vlastitih sjećanja, igrani prvijenac „Do kraja dana” dokumentaristice Jelene Maksimović o beogradskim studentskim prosvjedima i pobjednik canneskog Tjedna kritike, „Gradiva” Marine Atlan o srednjoškolcima na ekskurziji u Pompejima i Napulju. Ta su tri filma i dio natjecateljskog programa PLUS, koji donosi ostvarenja koja daju nove perspektive na vječnu temu odrastanja.