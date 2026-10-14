Brza provjera pamćenja
Liječnik otkriva test za demenciju koji traje samo 60 sekundi: Provjerite biste li ga prošli
Zaboravljanje imena, poteškoće u pronalaženju pravih riječi ili povremeni problemi s koncentracijom često se povezuju sa starenjem. Međutim, takve promjene ponekad mogu upućivati i na ozbiljnije probleme s pamćenjem.
Britanski liječnik predstavio je jednostavan test koji traje samo jednu minutu i može pružiti korisne informacije o funkcioniranju mozga.
Dr. Lawrence Quinn, liječnik opće prakse u britanskom zdravstvenom sustavu NHS, na svojem je YouTube kanalu predstavio test verbalne fluentnosti koji se već desetljećima koristi u medicini. Njime se provjerava sposobnost brzog pronalaženja riječi iz određene kategorije, prenosi Nova.rs.
Za test su potrebni samo štoperica, papir i olovka. Zadatak je u 60 sekundi nabrojiti što više različitih životinja, bez ponavljanja odgovora. Najbolje je da druga osoba zapisuje odgovore kako bi se kasnije mogli analizirati.
Iako djeluje jednostavno, test istodobno aktivira nekoliko moždanih funkcija, uključujući pamćenje, pronalaženje riječi, organizaciju informacija i koncentraciju.
Koliko životinja biste trebali nabrojiti?
Prema riječima dr. Quinna, prosječni rezultati razlikuju se ovisno o dobi:
- Osobe od 50 do 59 godina: oko 20 životinja
- Osobe od 60 do 69 godina: oko 19 životinja
- Osobe od 70 do 79 godina: oko 16 životinja
- Osobe starije od 80 godina: oko 14 životinja
Liječnik naglašava da su to okvirne prosječne vrijednosti, a ne granice koje određuju zdravlje mozga.
Rezultat od 15 ili manje životinja može biti razlog za dodatne provjere, osobito kod osoba mlađih od 80 godina ili onih koje već imaju poteškoća s pamćenjem. Ipak, slabiji rezultat ne znači automatski da osoba ima demenciju jer na uspješnost utječu obrazovanje, jezik, umor i koncentracija.
Nije važan samo broj odgovora
Liječnici tijekom testa promatraju i način na koji osoba dolazi do odgovora. Primjerice, netko može najprije nabrajati kućne ljubimce, zatim domaće, divlje ili morske životinje.
Takvo grupiranje pokazuje kako mozak organizira informacije, dok sposobnost prelaska iz jedne skupine u drugu otkriva mentalnu fleksibilnost.
Kod osoba s Alzheimerovom bolešću i drugim oblicima demencije mogu se pojaviti poteškoće s promjenom kategorija i češće ponavljanje odgovora. Međutim, povremeno ponavljanje ili trenutna blokada ne moraju upućivati na zdravstveni problem.
Kada se obratiti liječniku?
Dr. Quinn ističe da ovaj test ne može samostalno dijagnosticirati Alzheimerovu bolest ili demenciju, nego je samo jedan od načina procjene kognitivnih sposobnosti.
Istraživanja pokazuju da osobe s blagim kognitivnim oštećenjem u prosjeku postižu slabije rezultate, ali neke od njih mogu ostvariti i normalan rezultat. Zato dobar rezultat ne isključuje bolest, kao što ni lošiji ne potvrđuje demenciju.
Ako primijetite učestalo zaboravljanje važnih informacija, poteškoće u svakodnevnim aktivnostima ili izražene promjene u govoru i razmišljanju, preporučuje se savjetovanje s liječnikom.
Stručnjaci podsjećaju da redovita tjelesna aktivnost, druženje, učenje novih vještina i mentalna aktivnost mogu pridonijeti očuvanju zdravlja mozga.
Slabiji rezultat testa nije razlog za paniku, ali ako ga prate dugotrajne promjene u pamćenju ili ponašanju, važno je potražiti liječnički savjet.
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