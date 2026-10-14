u sjeni sukoba
Princ Harry i vojvotkinja Meghan prvi put zajedno na službenom događaju nakon povratka u Englesku
Princ Harry i vojvotkinja Meghan prvi su se put zajedno pojavili na službenom događaju nakon povratka u Englesku. No radost zbog novog početka zasjenjuje stari obiteljski sukob.
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Ponovno u Engleskoj, ali još uvijek daleko od povratka u kraljevsku obitelj: princ Harry i vojvotkinja Meghan od kolovoza ponovno žive u Ujedinjenom Kraljevstvu sa svoje dvoje djece, Archiejem (7) i Lilibet (5).
No napetosti s Buckinghamskom palačom očito su i dalje velike. To posebno dolazi do izražaja uoči nadolazećih božićnih blagdana, piše Bluewin.
Naime, dok se članovi britanske kraljevske obitelji tradicionalno okupljaju na imanju Sandringham, Harry i Meghan ondje najvjerojatnije neće biti. Čini se da to nije u potpunosti njihova odluka.
Božić bez Charlesa i Camille
„Neće provesti Božić s kraljevskom obitelji. Kako bi to uopće funkcioniralo?“, rekao je izvor blizak paru za Sunday Times.
Zajednička proslava jednostavno bi bila previše neugodna i komplicirana. Harry i Meghan također su svjesni da neće dobiti pozivnicu, pa je ni ne očekuju.
Umjesto božićne večere s kraljem Charlesom i ostatkom kraljevske obitelji, blagdane planiraju provesti u manjem, intimnijem krugu. Vojvoda i vojvotkinja od Sussexa planiraju provesti Dan zahvalnosti i Božić, među ostalima, s Meghaninom majkom Dorijom Ragland.
Povratak na mjesto gdje je sve počelo
No Harry i Meghan u svojem rasporedu imaju i neke ugodnije događaje. U četvrtak, 15. listopada, posjetit će britanski grad Nottingham. Bit će to njihov prvi zajednički javni nastup nakon povratka na Britansko otočje, izvještava britanski list Nottingham Post.
Nottingham ima posebno značenje za ovaj par. Upravo su se ondje Harry i Meghan prvi put zajedno pojavili u javnosti 2017. godine, nakon zaruka. Gotovo devet godina poslije vraćaju se kao roditelji dvoje djece.
U središtu pozornosti projekt kojem je Harry posebno posvećen
Međutim, posjet nije posvećen samo romantičnim uspomenama. Prema pisanju Nottingham Posta, Harry i Meghan posjetit će, među ostalim, Community Recording Studio (CRS) u četvrti St. Ann's.
Ta organizacija pruža podršku mladima, uključujući adolescente koji su bili pogođeni nasiljem. Harry već dulje vrijeme sudjeluje u radu tog projekta. Tijekom posjeta u rujnu 2025. duboko su ga dirnule priče mladih ljudi i njihova otpornost.
Tada je svoju predanost pokazao i donacijom od 1,1 milijun funti humanitarnoj organizaciji BBC Children in Need. Princ je tijekom posljednjeg posjeta izjavio da Nottingham oduvijek zauzima posebno mjesto u njegovu srcu.
Za vojvodu i vojvotkinju od Sussexa ovo će putovanje stoga vjerojatno biti ispunjeno uspomenama. Hoće li u budućnosti ipak doći do srdačnog pomirenja s kraljevskom obitelji, ostaje za vidjeti.
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