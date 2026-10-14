"Ma, ozbiljan sam!"
Stallone objasnio zašto još ne ide u mirovinu: "Čovječe, gotovo mi je neugodno i reći..."
Američki glumac Sylvester Stallone je, gostujući u utorak navečer u emisiji 'Live with Kelly and Mark' u šali kazao kako još ne može u mirovinu jer mora financirati vjenčanje svoje kćeri Sophije, a njegova reakcija nasmijala je publiku u studiju.
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Voditeljica Kelly Ripa pitala je svojega gosta koliko novca planira izdvojiti za vjenčanje svoje tridesetogodišnje kćeri, prenio je časopis People.
"Čovječe, gotovo mi je neugodno i reći, ali ne mogu u mirovinu", odgovorio joj je glumac, ponovivši istu rečenicu. "Ma, ozbiljan sam!", dodao je kroz smijeh.
Sophia je objavila zaruke s dečkom Michaelom Sheehanom 28. kolovoza. Tada je na Instagramu podijelila fotografije romantične prosidbe uz riječi: "Zauvijek s najboljim prijateljem."
A Sly je u emisiji pohvalio svoga budućeg zeta, nazvavši ga "sjajnim dečkom". Otkrio je i da je Sheehan zatražio njegov blagoslov prije nego što je zaprosio Sophiju. "Doista je tražio njezinu ruku", rekao je glumac, na što je voditeljica u šali kazala da je "sigurno bio prestravljen".
Voditelj Mark Consuelos potom se uključio u razgovor i podsjetio na čuvenu scenu iz filma "Rocky II." u kojoj Stalloneov lik Rocky Balboa prosi Adrian. U šali je upitao glumca je li mu budući zet postavio pitanje slično onome iz filma.
Stallone je uzvratio još jednom aluzijom na film, našalivši se da je Sheehan obećao kako neće ostavljati dlake u umivaoniku, što je obećanje koje Rocky u filmu daje Adrian.
Glumac je dodao da je njegov budući zet bio vrlo samouvjeren kad je došao razgovarati s njim, no razgovoru je ipak morala prisustvovati i njegova supruga Jennifer Flavin da bi smirivala situaciju.
Sylvester i Flavin su u braku od 1997. Imaju kćeri Sophiju, Sistine (28) i Scarlet (24). Zvijezda filma 'Rambo' je u braku s prvom suprugom Sashom Szack dobio dvojicu sinova - Seargeoha (47) i Sagea, koji je umro 2012. u dobi od 36. godina.
Flavin (58) je u intervjuu za Paris Match 2012. godine otkrila da od svih triju kćeri koje ima s glumcem, Sophia najviše nalikuje na oca. "Veže ih vrlo posebna veza. Razmišljaju na isti način, čak imaju i iste geste. Sophia je ljubav njegova života", kazala je.
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