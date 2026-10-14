Stallone objasnio zašto još ne ide u mirovinu: "Čovječe, gotovo mi je neugodno i reći..."

A Sly je u emisiji pohvalio svoga budućeg zeta, nazvavši ga "sjajnim dečkom". Otkrio je i da je Sheehan zatražio njegov blagoslov prije nego što je zaprosio Sophiju. "Doista je tražio njezinu ruku", rekao je glumac, na što je voditeljica u šali kazala da je "sigurno bio prestravljen".