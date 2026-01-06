Sedam razloga zašto se stalno budite s glavoboljom

Depresija i anksioznost također mogu uzrokovati jutarnje tenzijske glavobolje. Ako primijetite da se glavobolje javljaju u razdobljima kada ste pod stresom ili ga očekujete (primjerice ujutro prije posla), razgovarajte sa zdravstvenim djelatnikom kako biste utvrdili je li uzrok povezan s mentalnim zdravljem.