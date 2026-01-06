Sedam razloga zašto se stalno budite s glavoboljom

Buđenje s glavoboljom može upućivati na poremećaje spavanja ili druge zdravstvene probleme. Ključno je prepoznati okidače poput lošeg sna, alergija ili depresije. Kako navodi Health, postoji sedam razloga zbog kojih biste se mogli buditi s glavoboljom.
Apneja u snu
Jedan od čestih uzroka jutarnjih glavobolja je apneja u snu, stanje u kojem tijekom noći povremeno prestajete disati, prenosi Klix.
Tada vas tijelo probudi kako biste ponovno počeli disati, a da toga često niste ni svjesni. Pitajte partnera ili blisku osobu hrčete li glasno, jer je to čest znak apneje.
Ipak, važno je znati da hrkanje ne znači nužno da imate apneju u snu. U svakom slučaju, liječnik vas može uputiti na polisomnografiju (studiju spavanja), koja je najpouzdaniji način dijagnosticiranja apneje u snu.
Nesanica
Vjerojatno ste već čuli za nesanicu, čest poremećaj spavanja koji može otežati uspavljivanje, održavanje sna ili spriječiti kvalitetan odmor. Glavobolje su jedan od zdravstvenih problema povezanih s ovim stanjem.
Simptomi nesanice uključuju sporo uspavljivanje, kratko trajanje sna ili prerano buđenje. Također se možete buditi pospani i osjećati umorno tijekom dana.
Škrgutanje zubima
Škrgutanje zubima, poznato i kao bruksizam, tijekom noći može uzrokovati bol u mišićima čeljusti ili u temporomandibularnom zglobu (TMZ). Ta bol može dovesti do glavobolje.
Možda niste svjesni da škrgućete zubima, ali obratite pažnju na bol u uhu, osjetljivost mišića, osjetljivost zuba ili bol u čeljusti. Svi su to simptomi bruksizma, a stomatolog može utvrditi postoji li problem.
Alergije
Jutarnje glavobolje mogu biti uzrokovane i alergijama. Izloženost grinjama tijekom spavanja (koje često žive u posteljini i madracu) može dovesti do začepljenja sinusa, što uzrokuje glavobolju.
Ako imate alergije, pokušajte koristiti antialergijsku posteljinu, posebne jastučnice, navlake za madrace i poplune te češće perite plahte. Liječnik vam može pomoći pronaći dodatne načine za ublažavanje simptoma.
Migrene
Iako se ove ponavljajuće glavobolje mogu pojaviti u bilo koje doba dana, migrene su češće ujutro. Najčešće se javljaju na jednoj strani glave, uz umjerenu do jaku pulsirajuću ili lupajuću bol.
Ostali znakovi migrene uključuju mučninu, slabost te osjetljivost na svjetlo i zvuk. Neki simptomi, poput aure, mogu se pojaviti i do 24 sata prije same glavobolje.
Premalo ili previše sna
I nedostatak sna i prekomjerno spavanje mogu biti okidači za tenzijske glavobolje. One se često opisuju kao osjećaj stezanja trake oko glave. Također se može javiti bol ili nelagoda u glavi, vlasištu ili vratu.
Depresija i anksioznost
Depresija i anksioznost također mogu uzrokovati jutarnje tenzijske glavobolje. Ako primijetite da se glavobolje javljaju u razdobljima kada ste pod stresom ili ga očekujete (primjerice ujutro prije posla), razgovarajte sa zdravstvenim djelatnikom kako biste utvrdili je li uzrok povezan s mentalnim zdravljem.
