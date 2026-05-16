Koliko često trebate mijenjati filtere na pročišćivaču zraka?

Pročišćivači zraka postaju sve češći u kućanstvima, posebno zbog onečišćenja zraka, alergija i potrebe za kvalitetnijim zrakom u zatvorenim prostorima.
No, njihova učinkovitost uvelike ovisi o redovitom održavanju, a najvažniji dio tog procesa je pravovremena zamjena filtera.
Stručne preporuke i smjernice proizvođača pokazuju da HEPA filtere, koji se najčešće koriste u pročišćivačima zraka, treba mijenjati u prosjeku svakih šest mjeseci. U nekim slučajevima, ovisno o kvaliteti zraka u prostoriji i učestalosti korištenja uređaja, to razdoblje može biti kraće ili dulje, piše Klix.ba.
Filteri koji se mogu prati ili čistiti obično se češće održavaju, jer se njihova učinkovitost smanjuje kada se zaprljaju. Peru se ili čiste kada primijetite manji protok zraka ili smanjenu snagu uređaja, nakon čega se moraju potpuno osušiti prije ponovne upotrebe.
Važno je napomenuti da prljavi filteri ne samo da smanjuju učinkovitost pročišćavanja zraka, već mogu dovesti i do preopterećenja uređaja, što u konačnici može skratiti njegov vijek trajanja. Zato se preporučuje redovito provjeravati i pratiti stanje filtera, umjesto čekanja da se potpuno začepe.
U prostorijama gdje je zrak zagađeniji, gdje se puši ili ima kućnih ljubimaca, filteri se obično brže troše i zahtijevaju češću zamjenu. Međutim, u čistijim i manje korištenim prostorima njihov vijek trajanja može biti nešto dulji.
U konačnici, najtočniji odgovor uvijek ovisi o konkretnom modelu uređaja i preporukama proizvođača, ali HEPA filter trebalo bi mijenjati otprilike svakih šest mjeseci, uz redovito čišćenje ostalih filtera tijekom upotrebe.
