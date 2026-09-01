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Peglate zavjese nakon pranja? Ovaj sastojak može pomoći da se manje gužvaju
Peglanje velikih zavjesa nakon pranja rijetko je kome omiljen kućanski posao. Ipak, uz nekoliko jednostavnih trikova možete spriječiti nastanak tvrdokornih nabora, a u tome može pomoći i obični alkoholni ocat.
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Jedan od glavnih krivaca za zgužvane zavjese je jaka centrifuga. Tijekom brzog okretanja bubnja tkanina se sabija i uvija, zbog čega nakon pranja može biti puna nabora.
Problem može biti i prepun bubanj. Zavjesama je potrebno dovoljno prostora da se slobodno kreću, pa je kod velikih komada bolje prati ih zasebno nego pokušavati oprati više komada odjednom, prenosi Klix.ba.
Važno je i što napravite nakon završetka programa. Ako mokre zavjese dugo ostanu zgužvane u perilici, nabori se mogu dodatno učvrstiti.
Ocat umjesto omekšivača?
Jedan od trikova je bijeli alkoholni ocat, koji se može koristiti umjesto omekšivača, ali samo ako je prikladan za materijal od kojeg su zavjese izrađene.
Otprilike 100 mililitara octa može se uliti u pretinac za omekšivač. Tijekom završnog ispiranja može pomoći u uklanjanju ostataka deterdženta i omekšavanju vlakana, zbog čega tkanina nakon pranja može biti mekša i manje sklona gužvanju.
Najvažnije je što napravite odmah nakon pranja
Čim perilica završi program, zavjese treba izvaditi iz bubnja. Dobro ih protresite, rukama poravnajte vidljive nabore i, ako materijal to dopušta, objesite ih dok su još vlažne.
Njihova težina tijekom sušenja može prirodno izravnati dio nabora. Tako ćete skratiti vrijeme peglanja, a kod nekih vrsta zavjesa glačanje možda uopće neće biti potrebno.
Ključ je, dakle, u nekoliko jednostavnih navika: slabija centrifuga, dovoljno prostora u bubnju, brzo vađenje iz perilice i sušenje zavjesa na šipci dok su još vlažne.
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