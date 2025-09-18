Kako očistiti glačalo od kamenca?

Prije nego što zaronimo u svijet kućnih trikova za čišćenje, važno je razumjeti neprijatelja s kojim se borimo. Kamenac je mineralni talog koji nastaje kada tvrda voda isparava iz glačala, ostavljajući za sobom kalcij i magnezij. Baš kao što se stvara u vašem kuhalu za vodu ili cijevima, jednako lako se nakuplja i u vašem glačalu.