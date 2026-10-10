KUHINJSKI SAVJETI
Plastična ili drvena daska za rezanje: Što je bolje za higijenu i kuhinjske noževe?
Iako se plastične daske za rezanje često smatraju higijenskijim izborom, istraživanja upućuju na to da drvene imaju određene prednosti kada je riječ o bakterijama, dugotrajnosti i očuvanju oštrine noževa.
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Daska za rezanje jedan je od osnovnih kuhinjskih pribora, no odabir materijala od kojeg je izrađena može utjecati na higijenu tijekom pripreme hrane, njezinu trajnost i stanje kuhinjskih noževa.
Pri kupnji se mnogi dvoume između plastične i drvene daske. Plastika se često doživljava kao higijenskija opcija jer djeluje manje porozno i jednostavnija je za čišćenje. Međutim, istraživanja higijene dasaka za rezanje pokazuju da situacija nije tako jednostavna, piše Klix.
Prema dostupnim podacima, na drvenoj dasci za rezanje u razdoblju od tri do deset minuta nestane 99,9 posto bakterija. S druge strane, na plastičnim daskama bakterije mogu preživjeti i razmnožavati se ako se površina ne tretira vrućom vodom. Posebno se ističe hrastovo drvo, koje se pokazalo vrlo učinkovitim u borbi protiv bakterija.
Razlog se povezuje s prirodnim svojstvima drva. Ono upija vodu, koja je bakterijama potrebna za preživljavanje, a ujedno posjeduje i prirodnu antibakterijsku zaštitu kojom se u prirodi brani od mikroorganizama.
Drvene daske mogu trajati godinama
Osim higijene, važan čimbenik pri odabiru daske za rezanje njezina je izdržljivost. Plastične se daske s vremenom troše, gube boju i oštećuju, dok drvene mogu godinama zadržati izgled i funkcionalnost.
Ako se na drvenoj dasci pojave dublji urezi i ogrebotine, njezina se površina može obnoviti brušenjem finim brusnim papirom. Nakon toga potrebno ju je premazati uljem prikladnim za površine koje dolaze u dodir s hranom.
Drvo ima prednosti i kada je riječ o očuvanju kuhinjskih noževa. Dovoljno je mekano da omogući ugodno rezanje, ali ne toliko da se oštrice zaglavljuju u površini. Kod plastičnih dasaka tvrdoća može varirati, pa i pretjerano mekana i pretjerano tvrda podloga mogu pridonijeti bržem trošenju noževa.
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