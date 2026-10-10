Plastična ili drvena daska za rezanje: Što je bolje za higijenu i kuhinjske noževe?

Prema dostupnim podacima, na drvenoj dasci za rezanje u razdoblju od tri do deset minuta nestane 99,9 posto bakterija. S druge strane, na plastičnim daskama bakterije mogu preživjeti i razmnožavati se ako se površina ne tretira vrućom vodom. Posebno se ističe hrastovo drvo, koje se pokazalo vrlo učinkovitim u borbi protiv bakterija.