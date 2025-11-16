Dasku za rezanje čuvate na ovom mjestu u kuhinji? "Mamac je za plijesan"

Drvena daska za rezanje mogla bi sadržavati plijesan, posebice ako je ostavljate na jednom uobičajenom mjestu u kuhinji.
Kako temperatura pada, možete primijetiti da se vlažnost u kuhinji povećava, što zauzvrat može dovesti do razvoja plijesni, osobito kada uključimo grijanje i držimo prozore zatvorenima.
Prema riječima Caitlin King, izvršne direktorice tvrtke Wrap Your Kitchen, daska za rezanje može sadržavati više plijesni nego što mislite, piše Klix.
"Većina ljudi ne shvaća da je njihova drvena daska za rezanje jedan od najvećih ‘magneta za plijesan’ u kuhinji. Tijekom zime, kada razina vlage u zatvorenome poraste, ove daske postaju leglo bakterija i plijesni", rekla je.
Zatim je objasnila zašto su drvene daske tako sklone razvoju plijesni i kako ih pravilno čistiti.
"Svaki put kada sjeckate povrće, režete meso ili pripremate hranu na drvenoj dasci, mikroskopske čestice prodiru u drvo. Dodajte tome vlagu od pranja i stvara se idealno okruženje za taloženje i razmnožavanje spora plijesni", navela je.
Ovaj se problem može pogoršati tijekom hladnijih zimskih mjeseci kada su kuhinje toplije i vlažnije. To može dovesti do nakupljanja kondenzacije, zbog čega će se vaše drvene daske sporije sušiti, a takvi uvjeti potiču razvoj plijesni.
Stručnjakinja napominje da spremanje daske u ormarić prije nego što se potpuno osuši zadržava vlagu unutra, pružajući plijesni savršeno tamno i vlažno okruženje za daljnji rast.
Također biste trebali izbjegavati ostavljanje daske potopljene u vodi dulje vrijeme, jer to omogućuje vodi da prodre duboko u drvo. Karakteristični znakovi plijesni su tamne mrlje, ustajao miris ili tvrdokorne mrlje koje se ne mogu isprati.
Počnite pranjem vrućom vodom i deterdžentom, zatim poprskajte dasku nerazrijeđenim bijelim octom i ostavite da djeluje pet minuta prije ispiranja. Kiselost ubija bakterije i plijesan.
Za tvrdokorne mrlje i neugodne mirise, pospite dasku krupnom solju i istrljajte je polovicom limuna. Sol djeluje kao abraziv, a prirodna kiselost limuna dezinficira.
Pomiješajte sodu bikarbonu s vodom kako biste dobili pastu, nanesite je na zamrljana područja i ostavite 10 minuta prije ribanja. To pomaže u uklanjanju duboko ukorijenjenih mrlja i neutraliziranju neugodnih mirisa.
Pazite da se daska pravilno osuši tako da je postavite uspravno na stalak za suđe ili je naslonite na zid kako bi zrak mogao cirkulirati s obje strane. Nikada je nemojte polagati na ravnu površinu niti je spremati dok se potpuno ne osuši.
