Većina ljudi koristi pogrešnu dasku za rezanje: Poznati kuhar otkriva zašto se kune u ovu

Daska za rezanje jedan je od najčešće korištenih kuhinjskih predmeta, pa nije svejedno od kojeg je materijala izrađena. Dok neki preferiraju plastične modele, drugi ne bi mijenjali drvene daske ni za što. Poznati kuhar Chef Joshy, koji svoje kulinarske savjete dijeli na društvenim mrežama, smatra da je za većinu kućanstava drvena daska najbolji izbor, piše Metropolitan.