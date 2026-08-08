plastika, drvo?
Većina ljudi koristi pogrešnu dasku za rezanje: Poznati kuhar otkriva zašto se kune u ovu
Odabir daske za rezanje nije važan samo za pripremu hrane, nego i za higijenu, trajnost noževa i sigurnost u kuhinji.
Daska za rezanje jedan je od najčešće korištenih kuhinjskih predmeta, pa nije svejedno od kojeg je materijala izrađena. Dok neki preferiraju plastične modele, drugi ne bi mijenjali drvene daske ni za što. Poznati kuhar Chef Joshy, koji svoje kulinarske savjete dijeli na društvenim mrežama, smatra da je za većinu kućanstava drvena daska najbolji izbor, piše Metropolitan.
Prema njegovim riječima, drvo je nježnije prema oštricama noževa jer ih pri rezanju manje tupi. Osim toga, kvalitetne drvene daske uz pravilno održavanje mogu biti vrlo dugotrajne i jednostavno se obnoviti.
Drvena daska može trajati godinama
Chef Joshy preporučuje da se drvena daska nakon svake uporabe opere toplom vodom i deterdžentom. Nakon toga treba je postaviti uspravno kako bi se potpuno osušila, čime se smanjuje mogućnost zadržavanja vlage.
Ako se s vremenom na površini pojave ogrebotine ili mrlje, mogu se ukloniti laganim brušenjem ili struganjem gornjeg sloja drveta. Na taj način daska ponovno postaje glatka i prikladna za uporabu.
Mnogi profesionalni kuhari također preporučuju da se drvena daska povremeno premaže mineralnim uljem prikladnim za kontakt s hranom. Ono sprječava isušivanje drveta, nastanak pukotina i produljuje vijek trajanja daske.
Koji su nedostaci plastičnih dasaka?
Plastične daske imaju jedan važan nedostatak – tijekom uporabe na njima nastaju duboki rezovi u kojima se mogu zadržavati ostaci hrane i bakterije ako se ne čiste dovoljno temeljito.
Često pranje u perilici posuđa može dodatno ubrzati trošenje plastike, a pojedini stručnjaci upozoravaju i na mogućnost otpuštanja sitnih čestica plastike kod jako istrošenih dasaka.
Bez obzira na materijal, kuhar savjetuje da u kuhinji imate najmanje dvije daske za rezanje. Jednu treba koristiti za sirovo meso, a drugu za voće, povrće, kruh i ostale namirnice koje se jedu bez dodatne toplinske obrade.
Na taj se način smanjuje rizik od križne kontaminacije i prijenosa bakterija sa sirovog mesa na drugu hranu.
Chef Joshy pritom naglašava da kvalitetna drvena daska ne mora biti skupa. I povoljniji modeli mogu, uz pravilnu njegu, trajati godinama.
Kako pravilno održavati drvenu dasku za rezanje
Potrebno vam je:
- topla voda
- deterdžent za pranje posuđa
- mekana spužvica
- čista kuhinjska krpa
- mineralno ulje prikladno za kontakt s hranom, po želji
- fini brusni papir za obnovu površine
Postupak:
- Nakon svake uporabe dasku operite toplom vodom i deterdžentom.
- Temeljito je isperite i obrišite.
- Postavite je uspravno kako bi se potpuno osušila na zraku.
- Jednom mjesečno ili prema potrebi tanko je premažite mineralnim uljem i ostavite da se upije.
- Ako se pojave dublji rezovi ili hrapava površina, lagano je izbrusite finim brusnim papirom, a zatim ponovno zaštitite uljem.
- Za sirovo meso uvijek koristite zasebnu dasku kako biste spriječili križnu kontaminaciju.
Uz pravilno održavanje kvalitetna drvena daska može ostati higijenska, nježna prema noževima i uporabna dugi niz godina. Zato ne čudi što je mnogi profesionalni kuhari i dalje smatraju najboljim izborom.
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