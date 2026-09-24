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Istraživanje otkrilo lošu stranu rada od kuće: Sjedimo 44 minute dulje
Nova istraživanja iz Finske i Norveške detaljnije su proučila što se događa s razinom naše tjelesne aktivnosti kada ured zamijenimo radom od kuće.
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U finskom istraživanju, objavljenom u časopisu International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, znanstvenici su pratili 97 zaposlenika jednog sveučilišta koji su radili i od kuće i na radnom mjestu. Sudionici su sedam dana nosili senzor za praćenje kretanja.
To je istraživačima omogućilo da usporede koliko su se sudionici kretali tijekom različitih radnih dana.
Dio razlike može se objasniti time što tijekom rada od kuće nema putovanja na posao i s posla. To posebno vrijedi za ljude koji inače na posao idu pješice ili biciklom. Međutim, prema riječima istraživača, izostanak putovanja na posao ne objašnjava cijelu razliku, prenosi welltica.
Slični rezultati u Norveškoj
Istraživanje norveškog sveučilišta OsloMet, u kojem je sudjelovalo nešto više od 2000 ljudi, pokazalo je slične rezultate. U tom su istraživanju sudionici sami odgovarali na pitanja o svojoj tjelesnoj aktivnosti.
Kada su s rada od kuće dva ili tri dana tjedno prešli na četiri ili pet dana, njihova ukupna razina tjelesne aktivnosti pala je za oko 12 posto. Istraživači također nisu pronašli dokaze da su taj manjak nadoknađivali intenzivnijim vježbanjem.
Kako prenosi Forskning.no, Eirik Degerud, stručnjak za zdravlje na radu iz norveškog Nacionalnog instituta za zdravlje na radu, upozorava i da rad od kuće može značiti manje prirodnih pauza tijekom radnog dana te lošiji položaj tijela pri radu.
Znatno više vremena provedenog sjedeći
Najizraženija razlika zabilježena je u finskom istraživanju. Danima kada su radili od kuće sudionici su proveli 44 minute više sjedeći.
Istodobno su imali 37 minuta manje lagane tjelesne aktivnosti te 21 minutu manje umjerene ili intenzivne tjelesne aktivnosti.
Rezultati ovih istraživanja stoga upućuju na to da rad od kuće može dovesti do znatno manje kretanja tijekom radnog dana.
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