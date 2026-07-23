sretna nacija
Zašto su Finci najsretniji ljudi na svijetu? Stručnjak s Oxforda tvrdi da novac nije glavni razlog
Finska je već devetu godinu zaredom proglašena najsretnijom zemljom na svijetu, a prema riječima ekonomista Jana-Emanuela de Nevea sa Sveučilišta Oxford, ključ njihove sreće nije bogatstvo, nego osjećaj sigurnosti, povjerenje među ljudima i kvalitetni međuljudski odnosi.
Iako su duge i mračne zime, hladna klima i visoki porezi mnogima prvi asocijacija na Finsku, stanovnici te zemlje iz godine u godinu ocjenjuju svoj život boljim od građana gotovo svih drugih država. Slično vrijedi i za ostale nordijske zemlje, koje redovito zauzimaju vrh Svjetskog izvješća o sreći, piše Nova.rs.
Sreća nije isto što i dobro raspoloženje
De Neve, glavni urednik Svjetskog izvješća o sreći, objašnjava da istraživanje ne mjeri trenutačno raspoloženje, nego opće zadovoljstvo životom.
Sudionici iz gotovo 150 zemalja procjenjuju gdje se nalaze na zamišljenoj ljestvici od najboljeg do najgoreg mogućeg života, a konačni poredak temelji se na prosjeku rezultata prikupljenih tijekom posljednje tri godine.
Istraživači potom analiziraju čimbenike koji utječu na zadovoljstvo životom, poput gospodarske razvijenosti, očekivanog životnog vijeka, dostupnosti zdravstvene skrbi, društvene potpore i povjerenja među ljudima.
Sigurnost važnija od bogatstva
Prema De Neveu, novac jest važan, ali nije presudan. Ono što nordijske zemlje izdvaja jest snažan sustav socijalne sigurnosti.
Građani znaju da neće ostati bez zdravstvene zaštite, obrazovanja ili osnovne financijske potpore ako izgube posao. Takav osjećaj sigurnosti smanjuje svakodnevni stres i omogućuje ljudima da se više posvete obitelji, prijateljima i slobodnom vremenu.
Povjerenje i obitelj čine razliku
Jedan od najvažnijih pokazatelja sreće pokazali su se međuljudski odnosi. Ljudi koji redovito provode vrijeme s obitelji i prijateljima te imaju nekoga na koga se mogu osloniti u teškim trenucima, u prosjeku su zadovoljniji životom.
Istraživači su koristili i zanimljiv pokazatelj – pitali su građane vjeruju li da bi im netko vratio izgubljeni novčanik. Upravo u Finskoj, Danskoj i drugim nordijskim zemljama većina smatra da bi se to doista dogodilo, što govori o visokoj razini međusobnog povjerenja.
Priroda i realna očekivanja
Finci mnogo vremena provode u prirodi, uz jezera i u šumama, a brojna istraživanja potvrđuju da boravak u prirodi pozitivno utječe na mentalno i tjelesno zdravlje.
De Neve smatra da ih od mnogih drugih naroda razlikuje i to što nemaju nerealna očekivanja. Umjesto stalne utrke za većim primanjima i materijalnim dobrima, češće cijene ono što već imaju.
Što možemo naučiti od Finaca?
Prema riječima stručnjaka, države ne bi trebale ulagati samo u ceste i infrastrukturu, nego i u zajednice, parkove, sportske sadržaje i mjesta na kojima se ljudi mogu družiti.
Na osobnoj razini savjetuje da više vremena provodimo s obitelji i prijateljima, češće razgovaramo uživo, a manje preko ekrana.
Njegova je poruka jednostavna – sreća se ne kupuje novcem. Mnogo više ovisi o osjećaju sigurnosti, povjerenju u druge ljude i kvalitetnim odnosima s onima koji su nam najvažniji.
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