Trećina žena tvrdi da liječnici ne shvaćaju ozbiljno njihove simptome, evo zašto je to problem

Nakon što dođu do liječnika ili drugog zdravstvenog djelatnika, „žene znatno češće od muškaraca doživljavaju niz negativnih iskustava – primjerice, imaju osjećaj da ih se ne shvaća ozbiljno, da se njihova bol umanjuje ili da odlaze bez informacija koje su im potrebne“, rekla je Marken, viša partnerica u Gallupu.