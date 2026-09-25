Novo istraživanje
Trećina žena tvrdi da liječnici ne shvaćaju ozbiljno njihove simptome, evo zašto je to problem
Trećina žena u Sjedinjenim Američkim Državama imala je poteškoća s time da liječnici ozbiljno shvate njihove simptome, pokazalo je novo istraživanje. Među tim ženama više od polovice izjavilo je da su njihovi zdravstveni problemi utjecali na posao i obiteljski život.
Mnogi Amerikanci nemaju odgovarajući pristup kvalitetnoj zdravstvenoj skrbi, rekla je Stephanie Marken, istraživačica koja je radila na istraživanju koje su u petak objavili Gallup i organizacija Pivotal. Međutim, za mnoge žene dobiti termin kod liječnika „zapravo je tek pola bitke“.
Nakon što dođu do liječnika ili drugog zdravstvenog djelatnika, „žene znatno češće od muškaraca doživljavaju niz negativnih iskustava – primjerice, imaju osjećaj da ih se ne shvaća ozbiljno, da se njihova bol umanjuje ili da odlaze bez informacija koje su im potrebne“, rekla je Marken, viša partnerica u Gallupu.
Dugotrajni zdravstveni problemi mogu dovesti do propuštenih poslovnih prilika ili manjka vremena i energije za obitelj, rekla je Renee Wittemyer, potpredsjednica Pivotal-a, organizacije koju je osnovala filantropkinja Melinda French Gates s ciljem poticanja društvenih promjena za žene.
Rezultati istraživanja pokazuju „prepreke s kojima se žene suočavaju u pristupu zdravstvenoj skrbi i koliko često one postaju prepreke drugim prilikama, sprječavajući ih da žive život kakav žele“, rekla je Wittemyer za CNN.
"To traje stoljećima“
U istraživanju je 5200 odraslih osoba u SAD-u upitano jesu li tijekom posljednjih pet godina doživjeli neko od četiri negativna iskustva sa zdravstvenim djelatnicima: osjećaj da ih se ne shvaća ozbiljno, pogrešnu dijagnozu ili izostanak dijagnoze, nedobivanje jasnih odgovora ili uputa te dobivanje proturječnih savjeta. Zdravstveni djelatnici mogli su biti liječnici, medicinske sestre, liječnički asistenti ili drugi zaposlenici u zdravstvenim ustanovama.
Više od polovice žena, njih 51 posto, odgovorilo je potvrdno, u usporedbi s 39 posto muškaraca. Najčešća pritužba, koju je navela trećina žena, bila je da su zdravstveni djelatnici umanjivali važnost njihovih simptoma ili boli ili ih nisu ozbiljno shvaćali.
Ta razlika nije iznenadila dr. Kimi Chernoby, liječnicu hitne medicine u Virginiji.
"Imamo povijest rodne pristranosti i nepovjerenja prema ženama“, rekla je Chernoby,
Česta je sklonost pretpostaviti da žene dramatiziraju ili pretjeruju kada opisuju simptome boli i nelagode, rekla je Sahnah Lim, izvanredna profesorica na Medicinskom fakultetu NYU Grossman, čija su istraživanja usmjerena na ravnopravnost žena u zdravstvu.
"To traje stoljećima“, rekla je.
Kada zdravstveni djelatnici ne uzimaju ozbiljno zabrinutost svojih pacijenata, posljedice mogu biti frustrirajuće, ozbiljne pa čak i smrtonosne.
Primjerice, obilno krvarenje nakon poroda, poznato kao postpartalno krvarenje, jedan je od vodećih uzroka smrtnosti rodilja u Sjedinjenim Državama. To se stanje može spriječiti, ali zdravstveni djelatnici često ne reagiraju na prve simptome o kojima ih žene obavijeste.
Zdravstveni djelatnici također često ne prepoznaju srčani udar kod žena jer se kod njih ne mora pojaviti karakteristična bol u prsima kakva se češće javlja kod muškaraca.
U istraživanju su žene znatno češće od muškaraca navele da su se morale boriti kako bi se njihove zdravstvene tegobe ozbiljno shvatile. Čak 42 posto žena reklo je da su morale inzistirati na svojim problemima ili se zauzimati za vlastito zdravlje, u usporedbi s 26 posto muškaraca.
Osim toga, muškarci su do dijagnoze dolazili brže od žena – čak i kada su imali isto zdravstveno stanje.
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