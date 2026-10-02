istraživanje Holaflyja
Ovo su najbolje zemlje za digitalne nomade, evo na kojem je mjestu Hrvatska
Rad na daljinu mnogima je otvorio mogućnost da posao obavljaju iz bilo kojeg dijela svijeta. No, život digitalnog nomada ne ovisi samo o kvaliteti interneta i lijepom vremenu. Vize, birokracija, bankarstvo, zdravstvena skrb i troškovi života mogu znatno otežati svakodnevicu.
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Upravo je te čimbenike analizirala tvrtka Holafly u svom istraživanju Digital Nomad Friction Index 2026, kojim je uspoređeno 17 popularnih odredišta za digitalne nomade. Zemlje su analizirane prema složenosti viznog sustava, pristupu bankarskim uslugama, zdravstvenoj skrbi, internetskoj povezanosti, troškovima života i riziku od različitih poremećaja, piše Euronews.
Kako navode iz Holaflyja, dolazak u neku zemlju često je najlakši dio. Problemi počinju nakon toga, kada digitalni nomadi naiđu na birokraciju, gube radne sate zbog administrativnih obveza ili se suočavaju s nestabilnom internetskom vezom.
Gruzija na prvom mjestu
Prema rezultatima istraživanja, Gruzija je zemlja s najmanje prepreka za digitalne nomade.
Jedna od njezinih glavnih prednosti jest jednostavna administracija. Nije obvezna prijava prebivališta, nije potreban porezni identifikacijski broj, a bankovni račun moguće je otvoriti samo uz putovnicu i to u relativno kratkom roku.
Na drugom mjestu je Peru, ponajviše zahvaljujući kategoriji boravka Rentista, koja omogućuje neograničeni stalni boravak uz relativno nizak prag prihoda. Peru je, međutim, zbog izloženosti potresima i fenomenu El Niño završio iza Gruzije.
Treće mjesto zauzela je Južna Afrika, gdje za nerezidente nema obvezne prijave adrese ni poreznog identifikacijskog broja. Minus joj je, prema istraživanju, zdravstvena skrb koja je ocijenjena ispodprosječno.
Tajland i Malezija zauzeli su četvrto i peto mjesto. Obje zemlje imaju posebno osmišljene programe viza za digitalne nomade, dok je bankarska administracija relativno jednostavna. S druge strane, među njihovim nedostacima navodi se izloženost prirodnim katastrofama.
Hrvatska u europskom vrhu
Posebno je zanimljivo da se Hrvatska našla na sedmom mjestu ukupne ljestvice, odnosno među deset zemalja s najmanje prepreka za život digitalnih nomada.
Hrvatska, Mađarska i Poljska jedine su europske zemlje koje su se našle među prvih deset. Sve tri imaju posebne programe za digitalne nomade, no određeni administrativni zahtjevi, poput obvezne registracije i poreznog identifikacijskog broja, utjecali su na njihov plasman.
Portugal, koji je posljednjih godina postao jedno od vrlo popularnih odredišta za rad na daljinu, zauzeo je deveto mjesto, dok je Ujedinjeni Arapski Emirati na desetom.
Top 10 zemalja za digitalne nomade
- Gruzija
- Peru
- Južna Afrika
- Tajland
- Malezija
- Vijetnam
- Hrvatska
- Mađarska
- Portugal
- Ujedinjeni Arapski Emirati
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