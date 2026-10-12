Dva su rizika
Punjač vam je stalno u utičnici? Evo zašto to nije dobra ideja
Mnogi ostavljaju punjač u utičnici danima, a da pritom ne razmišljaju o posljedicama. Ova svakodnevna navika krije dva rizika koja ne treba zanemariti.
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Kada punjač danima ostane u utičnici, čak i kada mobitel odavno nije priključen, sve djeluje bezazleno. Ako je i vaš punjač stalno uključen, evo što biste trebali znati jer se iza navike koju gotovo svi imamo kriju dva sasvim konkretna rizika.
Punjač u utičnici troši struju i kada ništa ne puni
Kada punjač ostavite uključen u utičnicu, a mobitel se ne puni, on i dalje troši malu količinu električne energije. Na računu to nije velik iznos, ali potrošnja nije ni jednaka nuli, a traje iz dana u dan, bez ikakve koristi za vas.
Navika pokraj kreveta koja je opasnija nego što mislite
Još jedna stvar koju većina ljudi radi jest punjenje mobitela pokraj kreveta, često tik uz glavu. Mobitel se navečer stavi na punjenje, kabel se provuče preko madraca i uređaj ostaje ondje do jutra.
Sam mobitel nije problem zbog nekakvog zračenja. O tome se govori već godinama, ali prava opasnost krije se na sasvim drugom mjestu.
Jastuk i posteljina zadržavaju toplinu
Nije dobra ideja držati mobitel ili punjač ispod jastuka ili prekrivene posteljinom. Toplina se tada zadržava, a punjač priključen u utičnicu u takvim uvjetima može dodatno pridonijeti pregrijavanju i povećati rizik od požara.
Uređaj koji se puni prirodno se zagrijava, a ta toplina mora se negdje osloboditi. Na otvorenom noćnom ormariću ona se raspršuje u zrak. Ispod jastuka ili pokrivača nema kamo otići pa se zadržava oko mobitela i punjača dok vi duboko spavate.
Zato je bolje da mobitel tijekom noći stoji na tvrdoj, nepokrivenoj površini, a punjač izvucite iz utičnice čim završi punjenje.
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