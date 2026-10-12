OPASNI OTPAD
Ostojić za N1 objasnio zašto je odgođena ključna sjednica Odbora: SOA ipak ne dolazi
Najavljena sjednica saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, na kojoj se trebalo raspravljati o saznanjima Sigurnosno-obavještajne agencije (SOA) o ilegalnom odlaganju otpada u Gospiću, ipak se ovog tjedna neće održati. Predsjednik Odbora Ranko Ostojić (SDP) objasnio je za N1 zašto je došlo do dogode.
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"Sjednica će biti kad uskladimo pogodan termin za članice i članove Odbora. Na presici sam 1. listopada izvjestio medije o daljnjem postupanju! Zaključno s današnjim danom zaprimamo zaključke koji će ići na glasanje na Odboru, a temeljem odluke Odbora slijedi daljnje postupanje sukladno zakljucima Odbora”, odgovorio nam je Ostojić.
Članice i članovi Odbora ovaj tjedan imaju gust raspored i mnogi su na putu, pa nije bilo moguće organizirati sjednicu.
Bez predstavnika SOA-e
Na pitanje hoće li na toj sjednici Odbora, jednom kad se sazove, biti i predstavnici SOA-e, Ostojić je odgovorio da “zasad neće” i ponovio da o svemu odlučuje Odbor te da će postupati po njihovim zaključcima.
“Koje će zaključke Odbor usvojiti, ne mogu prejudicirati”, naglasio je Ostojić.
Odbio je otkriti smatra li on da se na sjednicu Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost trebaju pozvati predstavnici SOA-e.
“Predsjednik sam Odbora i provest ću zaključke Odbora”, odrezao je Ostojić.
Benčić: Trebamo prvo glasati o pozivu SOA-i
Članica Odbora Sandra Benčić (Možemo) rekla nam je da će se sjednica sigurno održati.
"Mislim da je u ovome stvar: potrebna je prethodna sjednica na kojoj se glasa o tome da se SOA pozove. Zato na tu prvu vjerojatno neće doći, nego tek kad Odbor donese o tome odluku, a na sljedećoj sjednici će to biti tema", rekla nam je Benčić.
Podsjetimo, upravo je predsjednik Odbora Ranko Ostojić, nakon nedavne zatvorene sjednice, javnosti otkrio da je SOA za ilegalno odlaganje opasnog otpada u Gospiću znala još 2022. godine.
Kakav stav imaju članovi Odbora iz redova vladajuće koalicije, odnosno HDZ-a, trebali bismo znati nakon sjednice Predsjedništva koja će se održati u poslijepodnevnim satima.
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