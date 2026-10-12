Ovo bi trebao znati svaki vozač: Tko ima prednost na raskrižju?

Promatrajući situaciju na slici, zeleni automobil nema nijedno vozilo s desne strane, što mu daje pravo prvenstva. Nakon što zeleni automobil prođe, plavi automobil postaje sljedeći jer ni on tada nema vozilo s desne strane. Na kraju prolazi crveni automobil. Dakle, ispravan odgovor je c) zeleni, plavi, crveni. Uz ovo, uvijek je važno primijeniti oprez i zdravorazumski pristup kako bi se izbjegle nesreće i održala jasna komunikacija s drugim vozačima, prenosi Večernji list.