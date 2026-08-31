riječ stručnjaka
Što se događa ako punjač stalno ostavljate uključen u utičnicu?
Punjači za mobitele, prijenosna računala, pametne satove, slušalice i druge uređaje postali su dio svakodnevice. Mnogi ih nakon punjenja jednostavno ostave u utičnici, no postavlja se pitanje troše li tada struju i predstavljaju li sigurnosni rizik.
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Troše li punjači struju kada ništa ne pune?
Da. Iako je potrošnja modernih punjača vrlo mala, uređaj koji je stalno priključen i dalje može povlačiti određenu količinu električne energije. Riječ je o takozvanoj "vampirskoj potrošnji" ili potrošnji u stanju pripravnosti.
Dio energije koristi se za rad kontrolnih i zaštitnih sklopova, dok se ostatak pretvara u toplinu. Kod jednog punjača riječ je o zanemarivoj količini, ali kada se zbroje svi punjači i drugi uređaji koji su stalno uključeni, tijekom godine potrošnja može postati primjetna, navodi University of Melbourne.
Ipak, moderni punjači dizajnirani su tako da potrošnju u stanju mirovanja svedu na minimum. Mnogi automatski prelaze u svojevrsni „sleep“ način rada kada ne pune uređaj.
Postoji li opasnost?
Kvalitetni i certificirani moderni punjači uglavnom su vrlo sigurni. Ipak, s vremenom se troše, a električna mreža povremeno može uzrokovati kratkotrajne skokove napona koji dodatno opterećuju njihove komponente.
Poseban problem predstavljaju jeftini i necertificirani punjači. Oni često nemaju odgovarajuću zaštitu od prenapona i pregrijavanja te u određenim okolnostima mogu predstavljati i opasnost od požara.
Zato stručnjaci savjetuju da ne koristite punjače koji su oštećeni ili pokazuju znakove kvara.
Kada punjač treba zamijeniti?
Ako punjač postane neuobičajeno vruć, proizvodi neobične zvukove ili je kabel, kućište ili utikač oštećen, vrijeme je za novi punjač.
Dakle, nije potrebno panično izvlačiti svaki punjač iz utičnice čim završite s punjenjem. Kod modernih i kvalitetnih modela rizik je vrlo malen, a potrošnja u mirovanju minimalna.
Ipak, ako vam nije problem isključiti ga iz struje kada ga ne koristite, time ćete smanjiti nepotrebnu potrošnju energije i produžiti njegov životni vijek.
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