u nekim zemljama već na snazi
Stiže promjena za korisnike Mastercarda, uključuje i Hrvatsku: Evo što donosi
Kartičarska kuća Mastercard tijekom 2027. uvodi nova pravila za offline plaćanja u svojoj europskoj mreži, uključujući i za Hrvatsku, kako bi se plaćanja mogla nastaviti i u slučaju nestanka električne energije ili prekida mrežne veze, izvijestili su iz hrvatskog ureda Mastercarda.
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Time Mastercard omogućuje nastavak plaćanja i u slučaju nestanka struje i prekida internetske veze diljem Europe, podsjećajući pritom na travanj 2025. kada je zbog nestanka električne energije u Španjolskoj i Portugalu po procjenama oko 55 milijuna ljudi odjednom ostalo bez mogućnosti digitalnog plaćanja, ističu iz te kuće.
Slijedom toga, od veljače 2027. sve novoizdane Mastercard kartice u Europi podržavat će offline plaćanja, a do svibnja 2027. tu će mogućnost morati podržavati i svi novi platni terminali te oni koji zamjenjuju postojeće.
"Nakon što se nova pravila primijene diljem Europe, korisnici će u slučaju nestanka struje ili prekida mrežne veze moći plaćati osnovne potrepštine umetanjem kartice u terminal i unosom PIN-a u supermarketima, trgovinama mješovitom robom, na benzinskim postajama i u ljekarnama, kao i na automatima za kupnju karata i drugim automatima u prometu", dodaju iz Masetercada.
Kako funkcionira offline plaćanje
Objašnjavaju da offline plaćanja funkcioniraju tako da se unaprijed određena ograničenja potrošnje sigurno pohranjuju na čipu kartice, a ako terminal izgubi mrežnu vezu, transakcija se može odobriti izravno na terminalu do limita koji unaprijed određuje banka-izdavatelj kartice, što može iznositi najviše 200 eura po transakciji. Nakon ponovne uspostave veze transakcija se šalje na obračun.
Iz Mastercarda dodaju da su offline plaćanja već uveli u Danskoj, Švedskoj, Estoniji i Latviji, te da nakon usklađivanja s partnerima, nacionalnim vladama, regulatorima i središnjim bankama od 2027. to uvode i za širi krug europskih zemalja.
"Kada nestane električne energije ili dođe do prekida mrežne veze, ljudi i dalje trebaju kupovati hranu, gorivo i lijekove. Vidjeli smo da offline plaćanja doista mogu pomoći. Širenjem ove tehnologije diljem Europe možemo pomoći ljudima da nastave plaćati ono što im je potrebno čak i kada se dogodi nešto neočekivano", poručio je izvršni potpredsjednik za Core Payments u Mastercardu Brice van de Walle.
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