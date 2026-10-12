Stiže promjena za korisnike Mastercarda, uključuje i Hrvatsku: Evo što donosi

"Nakon što se nova pravila primijene diljem Europe, korisnici će u slučaju nestanka struje ili prekida mrežne veze moći plaćati osnovne potrepštine umetanjem kartice u terminal i unosom PIN-a u supermarketima, trgovinama mješovitom robom, na benzinskim postajama i u ljekarnama, kao i na automatima za kupnju karata i drugim automatima u prometu", dodaju iz Masetercada.