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za optimalnu energiju

Kad je najbolje uzeti pauzu za ručak na poslu? Evo što kažu stručnjaci

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N1 Slovenija
|
09. kol. 2026. 07:36
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Ručak UNSPLASH
Nielsen Ramon on Unsplash

Većina zaposlenih pauzu za ručak koristi kada im to obveze dopuste, no stručnjaci upozoravaju da vrijeme odmora može utjecati na razinu energije, koncentraciju i produktivnost tijekom radnog dana. Preporuka je da se na obrok ne čeka predugo, čak i ako se još ne osjećate posebno gladnima.

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Iako ne postoji univerzalno pravilo koje odgovara svima, stručnjaci ističu da bi pauzu za ručak bilo najbolje iskoristiti četiri do pet sati nakon doručka.

Nakon tog razdoblja razina energije prirodno počinje padati, pa pravovremen obrok pomaže održati koncentraciju i osigurava dovoljno energije za ostatak radnog dana, piše N1 Slovenija.

Naravno, navike se razlikuju od osobe do osobe. Neki zaposlenici najbolje funkcioniraju kada rade nekoliko sati bez prekida, dok drugi imaju više koristi od kraćih, češćih pauza koje im pomažu zadržati fokus.

Glad i umor znak su da je vrijeme za odmor

Stručnjaci savjetuju da ne čekate trenutak kada ste toliko gladni ili iscrpljeni da se više ne možete koncentrirati na posao.

Ako primijetite pad energije, teškoće s fokusom ili osjećaj umora, to je jasan znak da je vrijeme za pauzu i obrok. S druge strane, ako ste i dalje koncentrirani i osjećate se dobro, možete s pauzom pričekati još neko vrijeme, ako vam to odgovara.

I kratka prijepodnevna pauza može pomoći

Zanimljive rezultate donijelo je istraživanje objavljeno 2015. godine u znanstvenom časopisu Journal of Applied Psychology.

Ručak UNSPLASH
@withlovefromchile on Unsplash

U istraživanju, koje je obuhvatilo 95 zaposlenika u dobi od 22 do 67 godina, pokazalo se da zaposlenici imaju više koristi ako prije glavne pauze za ručak naprave još jednu kraću stanku tijekom prijepodneva, otprilike između 10 i 11 sati.

Sudionici koji su ranije napravili kratku pauzu tijekom dana prijavili su višu razinu energije, veću motivaciju i bolju koncentraciju. S druge strane, oni koji su radili bez prekida sve do ručka češće su osjećali umor i pad produktivnosti.

Istraživači zaključuju da su pauze koje se odgađaju do kasnijeg dijela dana manje učinkovite u očuvanju energije i radne učinkovitosti.

Što kaže hrvatski Zakon o radu?

Prema hrvatskom Zakonu o radu, radnik koji radi najmanje šest sati dnevno ima pravo na stanku od najmanje 30 minuta.

Ta se stanka uračunava u radno vrijeme, što znači da je plaćena, a njezina je svrha omogućiti zaposlenicima odmor, obrok i oporavak tijekom radnog dana.

Iako zakon propisuje minimalno trajanje stanke, ne određuje točno vrijeme kad se ona mora koristiti. U praksi to najčešće uređuju poslodavac i organizacija rada, no stručnjaci preporučuju da se pauza ne odgađa predugo kako bi se očuvala produktivnost i dobro zdravstveno stanje zaposlenika.

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