Zašto biste trebali nositi čarape dok spavate?

Prva stvar koju mnogi od nas naprave kada legnu jest da skinu čarape, bez obzira na temperaturu ili godišnje doba. Međutim, ovaj ritual odlaska na spavanje može utjecati na to koliko brzo zaspite i na kvalitetu vašeg sna.

Iako postoji mnogo stvari koje vam mogu pomoći da zaspite, poput ulaganja u najbolji madrac za vaše tijelo i potrebe spavanja, nošenje čarapa je iznenađujuća metoda – pogotovo zato što se mnogi od nas osjećaju nelagodno spavati s čarapama cijelu noć, piše danas.rs.

Ipak, dokazano je da nošenje čarapa u krevetu pomaže da brže zaspite i da imate kvalitetniji san. Stručnjaci za spavanje objasnili su kako i zašto ova metoda djeluje tijekom cijele godine.

Mogu li vam čarape pomoći da brže zaspite?

Da, nošenje čarapa može vam pomoći da brže zaspite. I iznenađujuće, to nije zato što vas griju. Zapravo – suprotno. Kada postajemo pospani, tjelesna temperatura polako opada, što našem tijelu signalizira da smo spremni za san.

Kada nosimo čarape, dolazi do procesa koji se naziva distalna vazodilatacija. Ovaj proces povećava cirkulaciju krvi u stopalima i tako pomaže tijelu da brže postigne optimalnu temperaturu za spavanje. Umjesto da zagriju stopala i time povećaju ukupnu tjelesnu temperaturu, kako bismo mogli očekivati, zapravo se događa suprotno – snižava se tjelesna temperatura.

„Zagrijavanje stopala šalje signal vašem mozgu da snizi temperaturu, što je znak da je vrijeme za odmor. To vam pomaže da brže zaspite“, rekla je dr. Chelsea Perry, vlasnica Sleep Solutions i članica American Academy of Sleep Medicine te American Academy of Dental Sleep Medicine.

Kako vam čarape pomažu da zaspite?

Postoje i dokazi koji sugeriraju da ljudi koji spavaju s čarapama spavaju dublje i duže. Objašnjenje je jednostavno: dr. Perry kaže da nošenje čarapa može „pomoći da zaspite dublje jer održava tjelesnu temperaturu stabilnom tijekom cijele noći“.

„Stabilno, toplo okruženje za vaša stopala može smanjiti ometanja i učiniti vaš san kontinuiranijim“, dodala je. Što je manje prekida sna, to je bolja kvaliteta spavanja. Bez tih ometanja veća je vjerojatnost da ćete ući u dublje cikluse sna.

Osim toga, gubimo mnogo tjelesne topline kroz ruke, stopala i glavu. Dakle, osiguravanjem da su vam stopala topla tijekom cijele noći, tijelo se lakše nosi s drugim gubicima topline. To znači da je manja vjerojatnost da ćete se probuditi tijekom noći jer vam je hladno.