33 stvari kojih biste se trebali riješiti u svom domu

Unsplash/Kate Darmody

Ako vam raščišćavanje nereda ne ide najbolje, osobito ako se stvari gomilaju već dulje vrijeme, mogao bi vam pomoći ovaj popis stvari kojih biste se trebali riješiti.

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Svakoga dana možete baciti jednu stvar i tako osloboditi prostor, riješiti se ustajale energije te otvoriti vrata novim stvarima i iskustvima. Sve što je moguće reciklirajte ili poklonite nekome kome bi moglo koristiti, prenosi Metropolitan.si.

Ako želite stvoriti dom u kojem ćete se osjećati ugodno i spokojno te privući blagostanje u svoj život, riješite se sljedećih stvari:

Kuhinjskog pribora koji ne koristite. Odjeće koja vam više ne odgovara. Čestitki koje za vas nemaju nikakvu vrijednost. Računa za predmete kojima je istekao rok za reklamaciju. Starih ulaznica i uplatnica. Poderanih čarapa. Starih majica koje više ne nosite ni kod kuće ni za spavanje. Uvenulog cvijeća. Starih novina. CD-ova koji više ne rade. Gumica za kosu koje su izgubile elastičnost. Ukrasa za kosu koje ne koristite. Cipela koje ne nosite ili su vam neudobne. Starog donjeg rublja i starih grudnjaka. Šalova koje nikada ne nosite. Darova koje ste dobili, a uopće vam se ne sviđaju. Stare kozmetike. Starih začina, čajeva i hrane kojoj je odavno istekao rok trajanja. Lijekova kojima je istekao rok trajanja. Sasušenih lakova za nokte. Reklamnih letaka. DVD-ova koje ne gledate. Oštećenog teflonskog posuđa. Olovaka i kemijskih olovaka koje više ne pišu. Odjeće koja vam je premala. Starih torbica koje ne koristite. Starih pozivnica i pisama koja za vas nemaju vrijednost. Neželjene elektroničke pošte i e-mailova koji vam više nisu potrebni. Starih mapa na računalu koje vam više ne trebaju. Slomljenih magneta za hladnjak. Starih mobitela koji više ne rade. Glazbe na računalu i mobitelu koju više ne slušate. Knjiga iz školskih dana i knjiga koje ste pročitali, a znate da ih više nećete čitati – poklonite ih nekome.