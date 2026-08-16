Produljite berbu
Rajčica može rađati sve do kasne jeseni: Iskusni vrtlari koriste ovaj jednostavan trik
Sezona rajčica ne mora završiti u kolovozu. Uz nekoliko jednostavnih zahvata možete produljiti berbu, sačuvati biljke zdravima i omogućiti da plodovi nastave dozrijevati i kada temperature počnu padati.
Sredinom kolovoza mnogi primijete da rajčice u vrtu odjednom usporavaju. Plodovi se sve sporije crvene, donji listovi počinju žutjeti, a biljke izgledaju kao da se polako opraštaju od sezone. Ipak, to ne znači nužno da je berbi došao kraj.
Upravo je kraj ljeta razdoblje kada rajčicama treba posvetiti malo više pažnje. Umjesto da ih prepustite same sebi, nekoliko jednostavnih poteza može pomoći da nastave stvarati i dozrijevati plodove još tjednima, piše Krstarica.com.
Uklonite zaperke i donje listove
Jedan od najvažnijih poslova krajem ljeta jest uklanjanje zaperaka – izdanaka koji rastu između glavne stabljike i bočnih grana.
Ako ih ostavite, biljka će velik dio energije usmjeriti na stvaranje nove lisne mase i grana, umjesto na plodove koji su već formirani. Zato ih je najbolje uklanjati dok su još mali, rukom ili čistim vrtnim škarama.
Dobro je ukloniti i donje listove koji dodiruju tlo, kao i one koji su požutjeli, osušeni ili pokazuju znakove bolesti. Time se poboljšava cirkulacija zraka oko biljke i smanjuje zadržavanje vlage na lišću.
Uklonite kasne cvjetove
Pred kraj ljeta novi cvjetovi više nemaju uvijek dovoljno vremena da se razviju u krupne i potpuno zrele plodove prije dolaska hladnijeg vremena.
Zbog toga iskusni vrtlari često uklanjaju najkasnije cvjetne grozdove. Na taj način biljka svoju energiju može usmjeriti na već formirane rajčice, koje tako imaju veće šanse sazrijeti prije hladnih noći.
Pazite kako zalijevate
Visoke temperature u kolovozu zahtijevaju redovito zalijevanje, ali svakodnevno dodavanje male količine vode po površini tla nije najbolje rješenje.
Bolje je zaliti obilnije uz samu stabljiku i omogućiti vodi da prodre dublje u tlo, do korijena. Koliko često treba zalijevati ovisi o temperaturi, vrsti tla, količini oborina te tome raste li rajčica u vrtu ili posudi.
Oko biljke može pomoći i sloj malča, primjerice od slame ili pokošene trave. On usporava isušivanje tla i pomaže zadržati vlagu.
Što učiniti kada stignu hladne noći?
Kako temperature padaju, rajčice sve sporije dozrijevaju. Ako se najave hladnije noći, biljke se mogu zaštititi agrotekstilom ili drugom prikladnom zaštitom. Važno je zaštitu ujutro ukloniti kada temperatura poraste.
Ako se očekuje mraz, ne treba čekati posljednji trenutak. Krupne zelene plodove možete ubrati i ostaviti da dozriju na toplom i suhom mjestu.
Nekoliko minuta rada može produljiti sezonu
Za produljenje berbe nije potreban nikakav skup preparat ni poseban trik. Mnogo više znači redovita briga o biljci – uklanjanje zaperaka, prorjeđivanje oštećenog i bolesnog lišća, pravilno zalijevanje te zaštita od hladnoće.
Ako rajčicu krajem ljeta ne zapustite, ona može nastaviti donositi plodove znatno dulje nego što biste očekivali. Ponekad je dovoljno svega dvadesetak minuta pažnje tjedno da biljka ostane vitalna i spremna za novu berbu.
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