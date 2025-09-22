Oglas

"Tihi" simptomi povišenog šećera u krvi koji se često zanemaruju

N1 Hrvatska
22. ruj. 2025. 20:18
Povišena razina šećera u krvi često ne izaziva odmah vidljive simptome, zbog čega se često naziva i "tihim ubojicom“. Ljudi mjesecima, pa čak i godinama mogu živjeti s visokom razinom glukoze, a da toga nisu svjesni.

Upravo zato važno je prepoznati tihe signale koje tijelo šalje, jer što se problem ranije otkrije, lakše ga je kontrolirati i spriječiti ozbiljne posljedice.

Jedan od prvih i najčešće zanemarenih simptoma povišenog šećera u krvi jest stalna, pojačana žeđ. Iako mnogi osjećaj žeđi povezuju s vremenom, tjelesnom aktivnošću ili stresom, uporna potreba za unosom tekućine može biti znak da se u organizmu događa nešto ozbiljnije.

Kada je razina glukoze u krvi previsoka, bubrezi nastoje izbaciti višak putem mokraće. To dovodi do učestalog mokrenja, što zatim izaziva dehidraciju i potrebu za još više tekućine. Ako uz žeđ primjećujete i često mokrenje, to je jasan znak da biste trebali provjeriti šećer u krvi, pišeklix.ba.

Ostali rani simptomi koje ne treba ignorirati:

  • učestalo mokrenje
  • pojačana glad
  • zamućen vid
  • glavobolja

Ako se stanje ne prepozna i ne liječi, mogu se javiti i ozbiljniji znakovi:

  • kronični umor
  • sporo zacjeljivanje rana
  • neobjašnjiv gubitak tjelesne težine

Ako se povišeni šećer u krvi ne drži pod kontrolom, s vremenom može uzrokovati ozbiljna oštećenja organa i tjelesnih sustava. Kratkoročno može doći do opasnih poremećaja u ravnoteži organizma, dok dugoročno prijete bolesti srca, oštećenja bubrega, gubitak vida i problemi s živčanim sustavom.

