"Tihi" simptomi povišenog šećera u krvi koji se često zanemaruju

Kada je razina glukoze u krvi previsoka, bubrezi nastoje izbaciti višak putem mokraće. To dovodi do učestalog mokrenja, što zatim izaziva dehidraciju i potrebu za još više tekućine. Ako uz žeđ primjećujete i često mokrenje, to je jasan znak da biste trebali provjeriti šećer u krvi, pišeklix.ba.