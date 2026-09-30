Izvadili ste smeće, ali kanta i dalje smrdi? Ovi trikovi mogu pomoći

Kako navodi The Kitchn, jedna od najvažnijih mjera je redovito čišćenje kante, prenosi Klix. Preporučuju da je operete odmah nakon što se nešto u njoj prolije, umjesto da čekate sljedeće pražnjenje. Posebno treba očistiti dno kante jer se ondje ostaci najlakše zadržavaju.