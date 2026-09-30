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Izvadili ste smeće, ali kanta i dalje smrdi? Ovi trikovi mogu pomoći
Neugodan miris iz kante za smeće može se zadržati i nakon što iznesete otpad, no nekoliko jednostavnih postupaka može pomoći da ga uklonite.
Ostaci smeća, osobito hrane, vrlo brzo mogu ispuniti prostoriju neugodnim mirisom, no postoje jednostavni načini da se problem riješi, a ne samo prikrije.
Kada se iz kante počne širiti neugodan miris, prvo je potrebno iznijeti vreću. Ako se miris i dalje osjeti, moguće je da njegov izvor nije u otpadu, već u samoj kanti.
Ostaci hrane, prolivena tekućina i sitne naslage koje ostanu na dnu ili stijenkama s vremenom mogu početi stvarati vrlo intenzivan miris.
Kako navodi The Kitchn, jedna od najvažnijih mjera je redovito čišćenje kante, prenosi Klix. Preporučuju da je operete odmah nakon što se nešto u njoj prolije, umjesto da čekate sljedeće pražnjenje. Posebno treba očistiti dno kante jer se ondje ostaci najlakše zadržavaju.
Soda bikarbona može pomoći
Nakon čišćenja može pomoći i obična soda bikarbona. Prema savjetima koje prenosi The Kitchn, može se posipati po dnu kante kako bi neutralizirala neugodne mirise. Kao jednu od mogućnosti navode i aktivni ugljen, koji također služi za upijanje mirisa.
I Allrecipes donosi nekoliko savjeta stručnjaka za održavanje kante bez neugodnih mirisa. Jedan od najboljih načina prevencije je redovito uklanjanje otpada koji sadrži ostatke hrane. Što takav otpad kraće ostane u kanti, manje je vremena za razvoj intenzivnih mirisa.
Važno je reagirati i ako vreća procuri. Ako tekućina iz hrane ili otpada dospije u kantu, nova vreća neće riješiti problem. Martha Stewart preporučuje temeljito čišćenje i dezinfekciju kante kako bi se uklonili ostaci koji bi mogli nastaviti stvarati neugodan miris. Nakon pranja kantu treba dobro osušiti prije stavljanja nove vreće.
Čišćenje dijelova kante koji se često zanemaruju
Martha Stewart također ističe da treba očistiti dijelove kante koji se često zanemaruju. Poklopac i ručke mogu doći u kontakt s ostacima hrane i s vremenom početi neugodno mirisati. Zato nije dovoljno samo brzo isprati unutrašnjost, već je povremeno potrebno temeljito oprati cijelu kantu.
Dobar način prevencije je i pravilno odlaganje otpada. Ako se u kanti nalaze ostaci mesa, ribe ili druge hrane koja brzo poprima neugodan miris, ne treba čekati da se kanta potpuno napuni. Redovito iznošenje takvog otpada može znatno smanjiti neugodne mirise u kuhinji.
Ako je riječ o plastičnoj kanti koja je već poprimila miris koji je teško ukloniti, problem bi mogao biti upravo u materijalu. Allrecipes navodi da nehrđajući čelik može biti praktičan izbor jer manje zadržava mirise od nekih plastičnih površina.
U takvoj situaciji temeljito čišćenje može pomoći, no kod stare kante ponekad je najjednostavnije rješenje zamijeniti je.
Dakle, za uklanjanje neugodnih mirisa nije potrebno koristiti jaka mirisna sredstva i osvježivače. Najvažnije je ukloniti izvor mirisa, redovito prati kantu, brzo iznositi ostatke hrane te po potrebi koristiti sodu bikarbonu ili drugo sredstvo koje može pomoći u neutraliziranju mirisa.
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