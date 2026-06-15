Legendarni znanstvenik
Tesla opisao što nas čeka do 2035. godine, a to ljudima ledi krv u žilama
Predviđanja poznatog znanstvenika Nikole Tesle za 2035. godinu danas zvuče kao znanstvena fantastika, no već se ostvaruju pred našim očima. Zastrašujuće je što nas čeka!
Predviđanja Nikole Tesle za 2035. godinu danas djeluju poput proročanstva koje se ostvaruje pred našim očima. Dok svijet sve brže juri u nepoznato, riječi ovog znanstvenika postaju naša pomalo jeziva stvarnost.
Uređaj putem kojeg ćemo komunicirati
Davne 1926. godine Nikola Tesla je u intervjuu za časopis Collier's rekao nešto što je tada zvučalo kao potpuna zabluda.
Govorio je o malim uređajima putem kojih bi ljudi razmjenjivali slike i glasove, potpuno jasno, čak i kada bi bili udaljeni tisućama kilometara. Doslovno je tvrdio da bi čovjek takav uređaj nosio u džepu prsluka.
U vrijeme kada su jedina sredstva komunikacije bili telegrafski vodovi i bakelitni telefoni, ta je ideja zvučala nezamislivo. Danas taj uređaj iz džepa nazivamo pametnim telefonom.
Ekološka svijest desetljećima ispred svog vremena
Godine 1935. Tesla je upozorio da će buduće generacije onečišćenje plaža oko New Yorka smatrati nezamislivim, baš kao što se nama danas čini nezamislivim život bez tekuće vode.
Trideset i pet godina poslije osnovana je Američka agencija za zaštitu okoliša (EPA). Teslina predviđanja ostvarila su se gotovo u potpunosti.
Roboti, automatizacija i kraj ropskog rada
U istom intervjuu iz 1935. godine Tesla je predvidio da će roboti preuzeti mnoge poslove u 21. stoljeću.
Umjetna inteligencija, autonomne tvornice i humanoidni roboti koje danas razvijaju kompanije poput Tesla Optimusa i Figure AI-ja pretvaraju to predviđanje u svakodnevnu stvarnost, a ne više u utopijsku viziju.
Tesline vizije budućnosti koje bi vas mogle zaintrigirati
- Bežični prijenos energije bez kabela i goriva, što već vidimo u prototipovima tvrtki poput Emroda i WiTricityja.
- Žene kao intelektualno dominantan spol, što danas potvrđuju i statistike o broju diplomiranih žena u Europi.
- Leteći strojevi bez goriva koji povezuju narode i smanjuju ratove.
- Prijenos događaja uživo u domove – od predsjedničkih inauguracija do potresa – koje danas pratimo na ekranima u stvarnom vremenu.
- Znanje važnije od bojnog polja, jer borba protiv neznanja postaje cjenjenija od vojnih pobjeda.
Čitanje misli kao otvorene knjige
Teslino možda najzanimljivije predviđanje potječe iz 1933. godine. Tvrdio je da će biti moguće prikazati slike iz ljudskog uma na ekranima i analizirati ih, čineći misli čitljivima.
Zvuči kao znanstvena fantastika, no laboratoriji kompanija poput Neuralinka i Mete već rade na dekodiranju moždanih signala u rečenice i pokrete kursora. Granica između ljudskog uma i digitalnog svijeta briše se brže nego što mnogi misle.
Zašto je Teslina vizija svijeta i danas aktualna
Nikola Tesla nije gledao u kristalnu kuglu. Promatrao je trendove i iz njih izvlačio logične zaključke koje se malo tko usudio izreći.
Njegova predviđanja za razdoblje do 2035. godine danas djeluju uvjerljivo jer nisu bila utemeljena na željama, nego na razumijevanju fizike, tehnologije i ljudske prirode. Upravo zato pomalo je neugodno koliko se njegove riječi podudaraju s naslovima koje svakodnevno čitamo na svojim telefonima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare