Salata od celera: Recept za ljetno osvježenje koje će, uz jedan ekstra sastojak, biti idealan ručak
Celer je povrće koje se jede na razne načine, a sadrži antioksidanse, vlakna i nije kaloričan. Od njega se radi sok, ali i salata.
Salata od celera se radi pomoću nekoliko sastojaka, a uvijek se mogu staviti i razni dodaci za bolji okus. Možete u nju dodati i piletinu pa ćete imati konkretan obrok.
Salata od celera je lagana i osvježavajuća, a njome ćete u organizam unijeti brojne nutrijente koje celer sadrži. On je dobar izvor vitamina A, C i K, a sadrži kalcij i kalij.
Dodatke i začine uvijek možete prilagoditi, sve dok je u fokusu glavna namirnica, a to je celer.
Sastojci:
- stabljike celera
- češnjak
- grčki jogurt
- sok limuna
- maslinovo ulje
- začini
- preprženi bademi
- mladi luk
- feta ili sličan sir
- piletina po želji
Priprema:
Napravite prvo umak za salatu od grčkog jogurta, režnja češnjaka ili češnjaka u prahu, soka pola limuna, žlice maslinovog ulja, papra, soli i ostalih začina. Dobro pomiješajte i stavite sa strane.
Narežite celer na sitne kvadrate, baš kao žutu papriku i luk pa sve stavite u zdjelu. Dodajte i narezanu fetu ili sličan sir. Bademe kratko tostirajte na tavi. Potom ih narežite i pomiješajte s celerom i paprikom, a u zdjelu dodajte i napravljeni umak.
Po želji dodajte još začina, sjemenki ili sličnih dodataka. Možete dodati i nekoliko nasjeckanih listića mente ili bosiljka za svježinu. Ako želite imati kompletan obrok, možete dodati i pečenu piletinu.
Ova jednostavna salata će biti pun pogodak uz bilo koje jelo, a njome ćete uvesti nešto novo na svoj jelovnik.
Dobar tek!
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
