Salata od celera: Recept za ljetno osvježenje koje će, uz jedan ekstra sastojak, biti idealan ručak

Narežite celer na sitne kvadrate, baš kao žutu papriku i luk pa sve stavite u zdjelu. Dodajte i narezanu fetu ili sličan sir. Bademe kratko tostirajte na tavi. Potom ih narežite i pomiješajte s celerom i paprikom, a u zdjelu dodajte i napravljeni umak.