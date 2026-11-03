Zašto je neki osjet dostupan tijekom spavanja, ali ga nije moguće prizvati na zahtjev u budnom stanju, još uvijek nije jasno. Jedno moguće objašnjenje povezano je s načinom na koji međusobno surađuju područja mozga uključena u imaginaciju. Istraživači pretpostavljaju da se poteškoće u koordinaciji te aktivnosti kod nekih ljudi mogu nastaviti tijekom spavanja, dok se kod drugih mogu promijeniti.