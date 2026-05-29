Istraživanje otkrilo iznenađujuće razlike u mentalnom zdravlju djece koja odrastaju u gradu i na selu

Rezultati istraživanja, objavljeni u časopisu Pediatric Investigation, upućuju na to da pritisci urbanog života – od školskog stresa do ubrzanog načina života – pridonose većoj učestalosti problema u ponašanju kod gradske djece. S druge strane, djeca sa sela češće se suočavaju s emocionalnim poteškoćama povezanim sa siromaštvom, izolacijom i odvajanjem od obitelji, prenosi Euronews.