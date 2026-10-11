na recept
Može li nogomet pomoći protiv depresije? U Engleskoj testiraju neobičnu terapiju
Pilot-projekt u Ujedinjenom Kraljevstvu koji omogućuje praćenje nogometnih utakmica uživo radi poboljšanja mentalnog zdravlja ljudi dobio je brojne pohvale, a uspješni poduzetnik iz sektora zelene energije koji stoji iza njega pozvao je Premier ligu i Englesku nogometnu ligu (EFL) da ga podrže.
Program pod nazivom „Nogomet na recept” omogućio je da liječnici opće prakse tijekom protekle godine preporučuju odlazak na utakmice uživo za ublažavanje blage do umjerene depresije i drugih lakših problema s mentalnim zdravljem.
Inicijativa je pokrenuta u kolovozu 2025. godine u engleskom petoligašu Forest Green Roversu u Gloucestershireu, a podržali su je zastupnik Laburističke stranke i liječnik opće prakse Simon Opher te Dale Vince, osnivač tvrtke Ecotricity i vlasnik kluba.
Klub je u subotu, na Svjetski dan mentalnog zdravlja, ugostio pacijente na utakmici protiv Hartlepoola.
Inicijativa je dio nastojanja dr. Ophera, koji je pionir u uvođenju propisivanja takvog oblika terapija za pacijente s blagom ili umjerenom depresijom umjesto antidepresiva.
Ranije je pacijentima propisivao odlazak na komedije i vrtlarstvo jer je bio zabrinut da i sam previše propisuje antidepresive.
Pacijenti dobivaju besplatne ulaznice za utakmice, a prije početka susreću se s redovitim navijačima.
Prema najnovijim podacima Nacionalne zdravstvene službe (NHS), u razdoblju 2025. – 2026. godine lijekovi su propisani za 9,1 milijun pacijenata, što je povećanje od 3,1 posto.
Žene čine više od dvije petine pacijenata kojima su propisani ti lijekovi, a kod mladih u dobi od 15 do 19 godina taj udio doseže 71 posto.
Jedna od sudionica programa je Sarah Bartlett, nastavnica koja se brine o svojoj 89-godišnjoj majci oboljeloj od multiple skleroze koja se ujedno oporavlja od raka.
„Osjećala sam se prilično preopterećeno, usamljeno i na rubu snaga. Jako volim svoju majku, ali to može biti izuzetno iscrpljujuće”, rekla je.
„Nisam znala da u našem kraju postoji puno toga što bi pomoglo ljudima u mojoj situaciji. U očaju sam otišla liječniku i rekla: ‘Ne mogu se više nositi s ovim, ne znam što da radim i ne znam kako ću nastaviti brinuti se o majci.’”
Sari Bartlett ponuđeni su boravak u prirodi, umjetnička terapija ili razgovori s drugima koji se brinu o bolesnicima, no kao navijačica Liverpoola objeručke je prihvatila priliku da sa sinom ode pogledati utakmicu Forest Green Roversa.
„To je bio baš onakav poticaj kakav mi je trebao da napravi razliku i doista sam osjetila da još uvijek mogu raditi neke stvari za sebe dok se brinem o majci”, rekla je.
„Bilo je lijepo provesti malo vremena sa sinom, vidjeti nova lica, porazgovarati s drugim ljudima, promijeniti sredinu i osjetiti nešto više od uobičajene svakodnevice”, dodala je.
„To prekida rutinu i imala sam osjećaj da sam se maknula od svega na puno duže od tek nekoliko sati.”
Deseci ljudi sudjelovali su u programu od početka prošle sezone. Opher je izjavio da se projekt nastavlja jer je partnerstvo obnovljeno.
„Kao liječnik opće prakse s 30 godina iskustva iz prve sam ruke svjedočio utjecaju koji učinkovito propisivanje društvenih terapija može imati na poboljšanje mentalnog zdravlja i općeg blagostanja”, rekao je.
„Izuzetno mi je drago što su dojmovi sudionika iz prošle sezone bili tako pozitivni i uvjeren sam da stečena iskustva iz ovog pilot-projekta možemo prenijeti u novu sezonu te nastaviti ostvarivati značajne rezultate”, dodao je.
„Za prvi ovakav program u svijetu, ovo je dobar početak i nadamo se da ćemo ove godine nastaviti graditi na tim temeljima.”
Vince je pohvalio utjecaj koji nogomet ima na njegovo raspoloženje. Kupio je klub 2010. i otad ga pretvorio u prvi veganski i ugljično neutralan nogometni klub na svijetu.
„Pobjeda je predivan osjećaj. Dobra igra donosi sjajan osjećaj”, rekao je.
„Proživljavate sve emocije, to je poput kazališne predstave – kad se igrači loše ponašaju, kad sudac donese čudnu odluku, a publika reagira kao u kazalištu. Iskreno, to je tako zabavno. Pobjeda, poraz ili remi – obožavam ovu igru.”
I Sarah Bartlett i organizatori zatražili su da se projekt proširi na Englesku nogometnu ligu i Premier ligu.
Inicijativa Premier lige „Zajedno protiv samoubojstva” pokrenuta je 2025. godine s ciljem smanjenja stigme oko mentalnog zdravlja i pružanja podrške.
Međutim, liga nije potvrdila hoće li uvesti program „Nogomet na recept”.
„Zašto ovo ne bismo proširili na sve više engleske lige? Nogomet je nastao iz zajednice, nogometni klubovi niknuli su kao projekti zajednice. Svaki bi klub bez velikih troškova mogao osigurati nekoliko ulaznica”, rekao je Vince.
„Budući da su mentalno zdravlje muškaraca i samoubojstva i dalje veliki zdravstveni problem, ovakve bi programe trebalo proširiti kroz klubove niže lige koji se nalaze u samom srcu svojih lokalnih zajednica”, rekao je Opher.
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