Open AI / ChatGPT

Ako ste dosad imali samo mačku, a razmišljate o nabavi psa, važno je odabrati pasminu čiji karakter i potrebe odgovaraju vašem načinu života. Neki psi zahtijevaju mnogo kretanja i aktivnosti, dok drugi nakon šetnje najradije odmaraju uz vlasnika, baš poput mačaka.

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Za ljubitelje mačaka koji žele i psećeg prijatelja posebno bi zanimljive mogle biti ove tri pasmine.

Papillon

Papilloni su mali, živahni i iznimno inteligentni psi. Znatiželjni su, vole istraživati okolinu i brzo uče nove naredbe. Njihova razigranost može podsjećati na mačji karakter, no unatoč maloj veličini zahtijevaju redovito kretanje, igru i mentalnu stimulaciju, piše Metropolitan.si.

Snažno se vežu uz obitelj i odličan su izbor za vlasnike koji im mogu posvetiti dovoljno vremena.

Patuljasti pudl

Patuljasti pudli poznati su po inteligenciji, prilagodljivosti i brzom učenju. Dobro se snalaze i u stanu, pod uvjetom da imaju dovoljno svakodnevne aktivnosti.

Društveni su, vole igru i učenje trikova te rado sudjeluju u obiteljskom životu.

Ipak, njihova kovrčava dlaka zahtijeva redovito četkanje i odlaske psećem frizeru jer neprestano raste. Potrebne su im i svakodnevne šetnje te aktivnosti koje sprječavaju dosadu.

Whippet ili mali engleski hrt

Whippet je zanimljiva kombinacija sportskog psa i mirnog kućnog ljubimca. Iako je iznimno brz i obožava trčanje, kod kuće je često iznenađujuće smiren.

Nakon kvalitetne šetnje ili igre na otvorenom rado će se sklupčati na kauču i odmarati uz vlasnika.

Ipak, potrebno mu je omogućiti redovito kretanje i siguran prostor za trčanje. Zbog izraženog lovačkog nagona može potrčati za manjim životinjama, pa je posebno važan oprez na otvorenom.

Uz odgovarajući odgoj i dovoljno aktivnosti, whippeti su nježni i privrženi obiteljski psi.

Bez obzira na pasminu, prije nabave psa važno je razmisliti o vremenu koje mu možete posvetiti, njegovim potrebama i vlastitom životnom ritmu.