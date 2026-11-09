kućni ljubimci
Imate mačku, a željeli biste i psa? Ove tri pasmine mogle bi biti odličan izbor
Ako ste dosad imali samo mačku, a razmišljate o nabavi psa, važno je odabrati pasminu čiji karakter i potrebe odgovaraju vašem načinu života. Neki psi zahtijevaju mnogo kretanja i aktivnosti, dok drugi nakon šetnje najradije odmaraju uz vlasnika, baš poput mačaka.
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Za ljubitelje mačaka koji žele i psećeg prijatelja posebno bi zanimljive mogle biti ove tri pasmine.
Papillon
Papilloni su mali, živahni i iznimno inteligentni psi. Znatiželjni su, vole istraživati okolinu i brzo uče nove naredbe. Njihova razigranost može podsjećati na mačji karakter, no unatoč maloj veličini zahtijevaju redovito kretanje, igru i mentalnu stimulaciju, piše Metropolitan.si.
Snažno se vežu uz obitelj i odličan su izbor za vlasnike koji im mogu posvetiti dovoljno vremena.
Patuljasti pudl
Patuljasti pudli poznati su po inteligenciji, prilagodljivosti i brzom učenju. Dobro se snalaze i u stanu, pod uvjetom da imaju dovoljno svakodnevne aktivnosti.
Društveni su, vole igru i učenje trikova te rado sudjeluju u obiteljskom životu.
Ipak, njihova kovrčava dlaka zahtijeva redovito četkanje i odlaske psećem frizeru jer neprestano raste. Potrebne su im i svakodnevne šetnje te aktivnosti koje sprječavaju dosadu.
Whippet ili mali engleski hrt
Whippet je zanimljiva kombinacija sportskog psa i mirnog kućnog ljubimca. Iako je iznimno brz i obožava trčanje, kod kuće je često iznenađujuće smiren.
Nakon kvalitetne šetnje ili igre na otvorenom rado će se sklupčati na kauču i odmarati uz vlasnika.
Ipak, potrebno mu je omogućiti redovito kretanje i siguran prostor za trčanje. Zbog izraženog lovačkog nagona može potrčati za manjim životinjama, pa je posebno važan oprez na otvorenom.
Uz odgovarajući odgoj i dovoljno aktivnosti, whippeti su nježni i privrženi obiteljski psi.
Bez obzira na pasminu, prije nabave psa važno je razmisliti o vremenu koje mu možete posvetiti, njegovim potrebama i vlastitom životnom ritmu.
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