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priziva božić

Stigao luksuzni adventski kalendar Meghan Markle: 24 čokoladice, zlatni detalji i paprena cijena

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N1 Info
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02. lis. 2026. 08:27
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Meghan, the Duchess of Sussex, visits the Royal Children's Hospital in Melbourne on April 14, 2026. (Photo by Jonathan Brady / POOL / AFP)
AFP / JONATHAN BRADY

Tek je početak listopada, ali Meghan Markle dala nam je razlog da već sada razmišljamo o Božiću. Kao što je i najavila ranije, predstavila je svoj prvi adventski kalendar.

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Kalendar je nastao u suradnji s losanđeleskom čokolaterijom Compartés.

Limitirano izdanje kalendara sadrži 24 ručno izrađene čokoladne poslastice, smještene u ukrasnu kutiju koja je inspirirana Meghaninim domom i vrtom u Montecitu.

Okusi su inspirirani omiljenim proizvodima brenda As Ever, među kojima su namazi od jagode, maline, kupine i marmelade od naranče. Tu je i čokolada ukrašena Meghaninim cvjetnim posipom, kao i tartuf od ganachea od tamne čokolade koji je izradila slastičarnica Compartés.

Jedan od naupečatljivijih detalja svakako je to što je broj za odbrojavanje na svakoj čokoladi ispisan Meghaninim rukopisom i ručno oslikan jestivim zlatnim sjajem, piše na stranici What Meghan wore..

Meghanin adventski kalendar za 2026. godinu trenutačno je dostupan za prednarudžbu po cijeni od 148 dolara. Dostava se očekuje početkom studenoga.

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Teme
adventski kalendar as ever kraljevska obitelj meghan markle

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