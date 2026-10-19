Meghan Markle ipak neće glumiti u Netflixovom serijalu: Prijatelji tvrde da su je iskoristili za promociju

Ta bi uloga bila Meghanin najznačajniji glumački angažman otkako je napustila seriju Suits. U toj pravnoj drami sedam je sezona tumačila lik Rachel Zane. Meghan je u intervjuu za Variety 2022. godine izjavila da je „završila“ s glumom. Ipak, u međuvremenu je snimila kratku epizodnu ulogu u nadolazećem filmu Close Personal Friends, u kojem glume Lily Collins i Jack Quaid. Datum izlaska filma još nije objavljen.