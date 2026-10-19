treća sezona
Meghan Markle ipak neće glumiti u Netflixovom serijalu: Prijatelji tvrde da su je iskoristili za promociju
Prijatelji bliski vojvotkinji od Sussexa smatraju da je njezino ime „iskorišteno za promociju“ serije.
Meghan Markle više ne pregovara o ulozi u Netflixovoj seriji The Gentlemen, piše časopis PEOPLE.
Vojvotkinja od Sussexa (45) ranije se spominjala kao kandidatkinja za ulogu u trećoj sezoni serije koju je osmislio Guy Ritchie, u vrijeme kada su se ona i princ Harry pripremali za povratak u Ujedinjeno Kraljevstvo.
Međutim, izvori bliski Meghan izjavili su za The Telegraph da više ne pregovara o ulozi te optužili Netflix da je u javnost pustio informacije o njezinu mogućem sudjelovanju, tvrdeći da je „iskorištena za promociju“ serije.
„Neki ljudi iz njezina tima smatraju da je iskorištena za promociju druge sezone jer su producenti znali da nije jednako dobra kao prva, a već su bili naručili treću“, rekao je jedan izvor za britanski list.
„To je najstariji marketinški trik: nagovorite veliko ime da pročita scenarij, a zatim u javnost pustite informaciju da ste s tom osobom 'u pregovorima', iako u stvarnosti razgovori nisu osobito odmaknuli.“
Predstavnici Meghan Markle i Netflixa nisu odmah odgovorili na zahtjev časopisa PEOPLE za komentar u nedjelju, 18. listopada. Druga sezona serije The Gentlemen, u kojoj glavne uloge tumače Theo James i Kaya Scodelario, premijerno je prikazana na Netflixu 3. rujna.
Radnja serije smještena je u Englesku, gdje se serija i snima. Ranije ove godine potvrđeno je snimanje treće sezone, a Variety je 24. kolovoza izvijestio da je nova sezona već u fazi pretprodukcije te da se scenariji još dovršavaju.
Deadline je ranije izvijestio da su razgovori o Meghaninu pridruživanju glumačkoj postavi bili u „vrlo ranoj fazi“, dok je The Hollywood Reporter naveo da se „uloga trenutačno piše, pa nije jasno u koliko bi se epizoda mogla pojaviti“.
Ta bi uloga bila Meghanin najznačajniji glumački angažman otkako je napustila seriju Suits. U toj pravnoj drami sedam je sezona tumačila lik Rachel Zane. Meghan je u intervjuu za Variety 2022. godine izjavila da je „završila“ s glumom. Ipak, u međuvremenu je snimila kratku epizodnu ulogu u nadolazećem filmu Close Personal Friends, u kojem glume Lily Collins i Jack Quaid. Datum izlaska filma još nije objavljen.
Izvori bliski paru navode da su Meghan i Harry (42) već dulje vrijeme razgovarali o njezinu povratku glumi, i prije nego što se pojavila ova prilika. Prema saznanjima časopisa PEOPLE, Meghan se veseli povratku glumi i trenutačno istražuje različite mogućnosti za nove angažmane.
Posljednjih godina Meghan je sudjelovala u nekoliko televizijskih projekata. Za Netflix je snimila dvije sezone i blagdansko izdanje svoje emisije o životnom stilu With Love, Meghan, koja je premijerno prikazana 2025. godine.
PEOPLE je ranije doznao da je vojvotkinji od Sussexa ponuđen novi veliki projekt, a ta je ponuda utjecala i na odluku o vremenu njezina povratka u Ujedinjeno Kraljevstvo s Harryjem i njihovom djecom, princem Archiejem (7) i princezom Lilibet (5).
Obitelj je stigla u Veliku Britaniju 26. kolovoza, samo nekoliko dana nakon što su Meghan i Harry objavili da se s djecom planiraju vratiti u Ujedinjeno Kraljevstvo. Archie i Lilibet u rujnu su krenuli u školu u Britaniji.
PEOPLE je ranije izvijestio da će obitelj uspostaviti privatni dom izvan kraljevskog okruženja, za koji se vjeruje da će biti smješten izvan Londona. Istodobno će zadržati svoju rezidenciju u Montecitu u Kaliforniji, kao i nekretninu za odmor u Portugalu.
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