OPET BI U VOJSKU
Princ Harry upozorio na rusku prijetnju Europi pa otkrio da bi ponovno odjenuo vojnu odoru: "Bez oklijevanja..."
Princ Harry izjavio je da bi se ponovno pridružio britanskoj vojsci kada bi to bilo potrebno, upozorivši pritom na rusku prijetnju Europi i pozvavši na snažniju potporu Ukrajini.
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Govoreći o sigurnosnim prijetnjama Europi, Harry je rekao da one postoje već 15 godina te da ima osjećaj kao da je Europa u ratu posljednje desetljeće.
"Samo zato što na nas ne lete dronovi, meci i rakete, ne znači da nismo u ratu", poručio je.
Osvrnuo se i na stav američke administracije prema Ukrajini, istaknuvši kako postoji velika razlika između mišljenja američke javnosti i pristupa vlasti.
"Mislim da postoji velika razlika između stava američkog društva o potpori Ukrajini, koja je, rekao bih, iznimno visoka i oduvijek je takva bila, i stava određene skupine ljudi ili, u ovom slučaju, administracije koja možda na to gleda drukčije", rekao je Harry.
"Vratio bih se u vojsku u slučaju mogućeg sukoba"
Očekuje da bi se nakon američkih međuizbora stvari mogle promijeniti. "Mislim da bismo se svi tome trebali veseliti", dodao je, referirajući se na izbore na kojima je Trumpova administracija pretrpjela znatne političke gubitke.
Harry je služio u vojsci u Afganistanu, a u razgovoru je rekao da bi se odazvao i u slučaju budućeg sukoba.
"Ako bi me ponovno pozvali da se pridružim vojsci i ako bi postojala potreba za tim, bez ikakve bih dvojbe došao služiti svojoj zemlji zajedno s drugim veteranima i pripadnicima oružanih snaga", poručio je.
Tijekom posjeta Lavovu susreo se s ukrajinskim natjecateljima koji sudjeluju na njegovim Invictus Gamesima. Dočekali su ga i ranjeni ukrajinski vojnici i vojnikinje, a mnogi od njih pripadaju skupini od oko 150.000 teško ranjenih ratnih veterana u toj zemlji.
Domaćinima poručio: Dobit ćete ovaj rat
Posjet je organiziran uz potpunu zabranu objavljivanja informacija za medije zbog sigurnosnih razloga. No, večer prije dolaska novinara koji su trebali pratiti njegov boravak u gradu oglašena je zračna uzbuna, zbog čega se Harryjev organizacijski tim morao skloniti u skloništa.
"Ukrajina se danas suočava s elementima ratovanja kakve nijedna druga zemlja dosad nije iskusila", rekao je Harry, osvrćući se i na razvoj novih načina liječenja sve većeg broja ranjenih.
"Rat je strašna stvar", poručio je u Lavovu, istodobno pohvalivši otpornost Ukrajinaca koji su teško stradali braneći svoju zemlju od ruske invazije.
Tijekom posjeta Ukrajini Harry je razgovarao i s novinarima BBC-ja, kojima je rekao da vjeruje kako će "ostatak svijeta nastaviti podupirati" Ukrajinu. Svojim ukrajinskim domaćinima poručio je i: "Dobit ćete ovaj rat."
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